Michel Polnareff : «Dans cet album, je suis à poil»

Michel Polnareff revient sur le devant de la scène avec l’album «Polnareff chante Polnareff», composé de reprises de ses tubes, dont la sortie est prévue ce vendredi 18 novembre. Dans un entretien avec CNEWS, le chanteur explique avoir voulu revenir à l’essentiel, en interprétant ses chansons seul face à son piano.

Dans un entretien exclusif avec Olivier Benkemoun pour CNEWS, Michel Polnareff a expliqué sa volonté de revenir à l’essentiel au moment de proposer une nouvelle version de ses plus grands tubes, mais cette fois seul, face à son piano. «Ce sont des nouvelles versions. Disons que ça repart vers l’essentiel. Les versions originales sont très léchées. Alors que ça, c’est très vrai. C’est la différence entre les deux», souligne le musicien de 78 ans.

«C’était un exercice de style. On avait envie d’essayer de faire quelque chose de plus intime. Et qui ne soit pas intimidant par rapport aux arrangements. (…) Là je suis à poil. C’est moi, mon piano, et l’auditeur qui est à côté», poursuit-il.