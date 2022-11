Michel Polnareff : «J’ai craqué en plein milieu de la chanson ‘Mes Regrets’»

Michel Polnareff revient sur le devant de la scène avec l’album «Polnareff chante Polnareff», composé de reprises piano-voix de ses tubes, dont la sortie est prévue ce vendredi 18 novembre. Dans un entretien avec CNEWS, le chanteur s’est confié sur le moment de faiblesse qu’il a ressenti lors de l’interprétation de «Mes regrets».

Un moment de vérité. Michel Polnareff effectue son grand retour sur le devant de la scène avec la sortie prévue, ce vendredi 18 novembre, de l’album «Polnareff chante Polnareff», composé de reprises piano-voix de ses tubes.

Dans un entretien exclusif avec Olivier Benkemoun pour CNEWS, l'artiste a confié avoir eu un moment de faiblesse alors qu’il enregistrait son tube «Mes regrets». Un instant où le chanteur a été submergé par l’émotion, et qui a été gardé tel quel dans la version proposée sur l’album.

«J’ai peut-être le regret d’avoir mis mes regrets sur le disque, parce que j’ai un petit problème émotionnel en plein milieu, et je n’arrive plus à chanter la fin. Mais on a gardé le truc, parce que ça fait partie de la vérité de l’album», précise-t-il.

«C’est une chanson qui avait été écrite, comme une fantaisie littéraire, et il se trouve que dans ma vie réelle, cela s’est retrouvé vraiment. Donc le souvenir de cette époque m’a fait craquer en plein milieu de la chanson», poursuit le musicien de 78 ans.