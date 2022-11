Grammy Awards : Beyoncé, présente dans neuf catégories, explose le record de nominations

Beyoncé a récolté mardi le plus grand nombre de nominations aux prochains Grammy Awards, dont la cérémonie se tiendra le 5 février prochain à Los Angeles. Nommée dans neuf catégories, la chanteuse se classe devant le rappeur Kendrick Lamar, la diva pop britannique Adele, et Brandi Carlile.

Queen B impériale. Avec son album aux accents dance, house et disco sorti en juillet, «Renaissance», Beyoncé a ce 14 novembre recueilli le plus grand nombre de nominations aux Grammy Awards 2023.

Avec ses neuf nominations, notamment dans les catégories phares des album, chanson et enregistrement de l'année, la chanteuse de 41 ans se place devant le rappeur californien Kendrick Lamar, qui en obtient huit, puis Adele et la chanteuse pop, rock et country Brandi Carlile, qui en récoltent sept. Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled et Future suivent de près avec six nominations dans leur escarcelle.

Avec cette nouvelle razzia de nominations, Queen B, qui était déjà depuis cette année l’artiste féminine la plus récompensée aux Grammy avec 28 trophées récoltés tout au long de sa carrière, rejoint et même surpasse son époux, le rappeur Jay-Z, au top des artistes les plus nommés de tous les temps, avec 88 nominations (contre 83 pour Monsieur). Ces Grammy 2023 lui permettront aussi de prendre sa «revanche» sur Adele, qui à son détriment avait en 2017 écrasé la concurrence dans les principales catégories, en remportant cinq récompenses avec son album «25».

Les nominations dans les principales catégories pour les 65e Grammy Awards

Album de l'année

«Voyage», ABBA



«30», Adele



«Un Verano Sin Ti», Bad Bunny



«Renaissance», Beyoncé



«Good Morning Gorgeous (Deluxe)», Mary J. Blige



«In These Silent Days», Brandi Carlile



«Music of the Spheres», Coldplay



«Mr. Morale & the Big Steppers», Kendrick Lamar



«Special», Lizzo



«Harry's House», Harry Styles

Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre

«Don't Shut Me Down», ABBA



«Easy on Me», Adele



«Break My Soul», Beyoncé



«Good Morning Gorgeous», Mary J. Blige



«You and Me on the Rock», Brandi Carlile featuring Lucius



«Woman», Doja Cat



«Bad Habit», Steve Lacy



«The Heart Part 5», Kendrick Lamar



«About Damn Time», Lizzo



«As It Was», Harry Styles

Chanson de l'année, attribué aux auteurs et compositeurs

«abcdefu», Sara Davis, Gayle et Dave Pittenger, auteurs (Gayle)



«About Damn Time», Lizzo, Eric Frederic, Blake Slatkin et Theron Makiel Thomas, auteurs (Lizzo)



«All Too Well» (10 Minute Version) (The Short Film), Liz Rose et Taylor Swift, auteures (Taylor Swift)



«As It Was», Tyler Johnson, Kid Harpoon et Harry Styles, auteurs (Harry Styles)



«Bad Habit», Matthew Castellanos, Brittany Foushee, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy, auteurs (Steve Lacy)



«Break My Soul», Beyoncé, S. Carter, Terius «The-Dream» Gesteelde-Diamant et Christopher A. Stewart, auteurs (Beyoncé)



«Easy On Me», Adele Adkins et Greg Kurstin, auteurs (Adele)



«God Did», Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts et Nicholas Warwar, auteurs (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy)



«The Heart Part 5», Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar et Matt Schaeffer, auteurs (Kendrick Lamar)



«Just Like That», Bonnie Raitt, auteure (Bonnie Raitt)

Révélation de l'année

Anitta



Omar Apollo



DOMi & JD Beck



Samara Joy



Latto



Maneskin



Muni Long



Tobe Nwigwe



Molly Tuttle



Wet Leg

Meilleur album de rap

«God Did», DJ Khaled



«I Never Liked You», Future



«Come Home The Kids Miss You», Jack Harlow



«Mr. Morale & the Big Steppers», Kendrick Lamar



«It's Almost Dry», Pusha T

Meilleur album de rock

«Dropout Boogie», The Black Keys



«The Boy Named If», Elvis Costello & The Imposters



«Crawler», Idles



«Mainstream Sellout», Machine Gun Kelly



«Patient Number 9», Ozzy Osbourne



«Lucifer on the Sofa», Spoon

Meilleur album de pop vocale

«Voyage», ABBA



«30», Adele



«Music of the Spheres», Coldplay



«Special», Lizzo



«Harry's House», Harry Styles

Meilleure bande-son de jeu vidéo

«Aliens : Fireteam Elite», Austin Wintory, compositeur



«Assassin's Creed Valhalla : l'Aube du Ragnarök», Stephanie Economou, compositrice



«Call Of Duty : Vanguard», Bear McCreary, compositeur



«Les Gardiens de la Galaxie», Richard Jacques, compositeur



«Old World», Christopher Tin, compositeur