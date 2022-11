Théâtre : la comédie culte «Bonjour Ivresse !» joue les prolongations à Paris

Déjà saluée par plus de 700.000 spectateurs en douze ans, «Bonjour Ivresse !» joue les prolongations au théâtre Les Enfants du Paradis, à Paris, jusqu’à la fin de l’année. Avec au programme une comédie menée à 200 à l'heure, qui ne cesse d'évoluer depuis sa création en 2010.

«Bonjour Ivresse !» poursuit sa success story. Dans cette nouvelle version, Benoît s'apprête à fêter ses 40 ans et non plus ses 30 ans comme en 2010, date de la création de cette comédie à succès signée Franck Le Hen. La veille de son anniversaire, il retrouve, par hasard, dans un coffre à jouets, une liste de choses qu'il s'était promis de faire avant ses 40 ans. Il ne lui reste plus que quelques heures pour cocher les cases : coucher avec une fille, avoir un enfant, faire des aveux à sa sœur...

Une épopée comique

Une to do list qui va donner lieu à une folle épopée comique, au côté de sa meilleure amie alcoolique mondaine, sa sœur coincée et un invité inattendu. Le tout sur fond de tubes et de références aux années 1980, de rire évidemment, mais aussi de sujets de société, entre difficulté de faire son coming-out à l'adolescence, ou encore le harcèlement scolaire.

Une comédie intergénérationnelle campée par Franck Le Hen, David Ban, Laurence Joseph et Mélanie Kah jusqu'à la fin de l'année à Paris, avant que le spectacle ne parte en tournée en 2023.

«Bonjour Ivresse !», du 19 novembre au 31 décembre, Théâtre Les enfants du Paradis, Paris, puis en tournée en région à partir de 2023.