Coupe du monde 2022 : Gims se produira sur scène lors de la finale

«Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerai lors de la finale de la coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo pour la France pour l’histoire», a-t-il écrit sur Twitter.

Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerais lors de la finale de la coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo pour la France pour l’histoire…



#WorldcupQatar2022 — G I M S (@GIMS) November 20, 2022

Cette venue de Gims au Qatar, où peu d'artistes ont accepté de se produire, n’est pas le fruit du hasard. En août dernier, le chanteur avait signé l'un des hymnes officiels de la compétition. Baptisé «Arhbo», le titre, composé en duo avec le chanteur portoricain de trap latino et de reggaeton Ozuna, avait été dévoilé sur YouTube par la Fédération internationale de football (Fifa).

La compétition, qui s’est ouverte ce dimanche 20 novembre, se célèbre aussi aux rythmes de «Hayya Hayya (Better Together)» par la chanteuse américaine de R&B Trinidad Cardona, le Nigériano-Américain Davido, star de l'afrobeat, et la Qatarienne Aisha, ou encore de «Tukoh Tuka» de Maluma, associé pour l’occasion à la Libanaise Myriam Fares et l’Américaine Nicki Minaj.