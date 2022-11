Taylor Swift a décroché six récompenses aux American Music Awards

Taylor Swift a décroché six statuettes lors de la 50e édition des American Music Awards, qui s’est déroulée hier, dimanche 20 novembre à Los Angeles, dont le titre le plus prestigieux d’artiste de l’année. Beyoncé, Harry Styles, Kendrick Lamar, Coldplay ont eux aussi été récompensés.

Une pluie de récompenses pour Taylor Swift. Nommée dans six catégories, la pop star est arrivée en tête de chacune d’elle, raflant notamment le titre d’artiste de l’année 2022, mais aussi celui du meilleur album pop, pour la réédition de son opus «Red» et du meilleur clip de l’année. Avec cette nouvelle série de prix, la trentenaire est devenue l'artiste la plus titrée de l'histoire des American Music Awards.

L'événement, qui célèbre les meilleures musiques et performances de l'année d’après les votes de fans, a également récompensé Beyoncé, qui a opéré son grand retour en juillet dernier avec «Renaissance». Avec ce nouvel opus, Queen B a décroché deux récompenses, et remporté le titre de meilleure artiste féminine de R&B, et celui du meilleur album dans cette catégorie.

Le prix de la révélation est, quant à lui, revenu à Dove Cameron, et celui de la meilleure collaboration au duo formé par Elton John et Dua Lipa, pour leur titre «Cold Heart - PNAU Remix».

L’artiste pop Harry Styles et le rappeur Kendrick Lamar ont chacun raflé deux titres. Coldplay a par ailleurs été récompensé pour sa tournée.

Voici la liste des lauréats dans les principales catégories :

Artiste de l’année

Taylor Swift

Révélation de l’année

Dove Cameron

Collaboration de l’année

Elton John & Dua Lipa, «Cold Heart - PNAU Remix»

Meilleur artiste pop masculin

Harry Styles

Meilleure artiste pop féminine

Taylor Swift

Meilleur groupe pop

BTS

Meilleur album POp

Taylor Swift, «Red (Taylor’s Version)»

Meilleure chanson pop

Harry Styles, «As It Was»

Meilleur clip

Taylor Swift, «All Too Well (Taylor’s Version)»

Meilleur artiste country

Morgan Wallen

Meilleure artiste féminine country

Taylor Swift

meilleur artiste masculin de hip-hop

Kendrick Lamar

meilleure Artiste féminine de hip-hop

Nicki Minaj

Chanson hip-hop de l’année

Future ft. Drake & Tems, «Wait For U»

Meilleur Artiste masculin de R&B

Chris Brown

Meilleure Artiste féminine R&B

Beyoncé

Artiste rock de l’année

Machine Gun Kelly

Artiste masculin de musique de latine

Bad Bunny

Artiste féminine de musique latine

Anitta

Meilleur artiste d’Afrobeats

Wizkid

Meilleur artiste de K-pop

BTS