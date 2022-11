La star de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» répond aux critiques de Tarantino sur les films Marvel

Alors que Quentin Tarantino a récemment critiqué l’omniprésence des films Marvel au cinéma, épinglant au passage les acteurs de ces franchises, l’interprète phare de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» lui a répondu sur ses réseaux.

L’acteur Simu Liu s’offre une mise au point. Face aux critiques de Quentin Tarantino, le comédien, bien qu'admiratif du réalisateur, a pris la défense des franchises Marvel.

Pour mémoire, dans une récente interview accordée au podcast «2 Bears, 1 Cave», Quentin Tarantino a critiqué la place trop importante que prennent les franchises Marvel dans l’industrie cinématographique, et ce au détriment d’autres longs métrages, avant de donner son avis sur les acteurs des films Marvel qui, de son point de vue, ne sont finalement pas de véritables stars puisqu’elles se font voler la vedette par leur personnage.

Visiblement, Simu Liu ne voit pas les choses de la même façon, comme il l’a expliqué sur ses réseaux. «Si les seuls gardiens de la célébrité du cinéma venaient de Tarantino et Scorsese, je n'aurais jamais eu l'opportunité de jouer dans un film de plus de 400 millions de dollars», a expliqué l'acteur de 33 ans, que l'on pourra voir prochainement dans le long métrage «Barbie», de Greta Gerwig.

«Je suis en admiration devant leur génie cinématographique. Ce sont des auteurs transcendants. Mais ils ne peuvent pointer le bout de leur nez et donner leur avis sur moi ou sur qui que ce soit», a poursuivi l'interprète de Shang-Shi, avant de souligner le rôle que jouent selon lui les films Marvel dans le paysage cinématographique.

No movie studio is or ever will be perfect. But I'm proud to work with one that has made sustained efforts to improve diversity onscreen by creating heroes that empower and inspire people of all communities everywhere.





I loved the "Golden Age" too.. but it was white as hell.

— Simu Liu (@SimuLiu) November 22, 2022