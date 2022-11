Le nouveau Palais de la découverte dévoile sa future offre scientifique et culturelle

Fermé pour travaux depuis 2020, le Palais de la découverte à Paris rouvrira ses portes en 2025 avec une nouvelle offre axée sur «la fabrique de la science» ont annoncé ce mardi 29 novembre 2022 les responsables du projet de rénovation. Le coût des travaux s'élève à 44 millions d'euros.

«Après plus de 80 ans de succès et 35 millions de visiteurs, le Palais de la découverte ouvre une nouvelle page de son histoire», a ce mardi 28 novembre déclaré Romain Pigenel, Directeur du développement des publics et de la communication lors de la présentation des futures offres scientifiques et culturelles du célèbre lieu parisien. Fermé pour travaux depuis 2020, il rouvrira ses portes en 2025.

«En plus des découvertes et de la science fondamentale acquise, le futur Palais de la découverte parlera de la recherche en train de se faire», a expliqué mardi Bruno Maquart, président d'Universcience, l'établissement public qui regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences.

L'institution, fondée en 1937, conservera «son ADN», à savoir ses ateliers pour «offrir un contact vivant avec la science», a-t-il expliqué lors de la conférence de presse. Mais «la façon dont la recherche s'organise méritait d'être mieux expliquée et mieux incarnée».

« Le #Palais25 sera un palais des découvertes, il offrira à ses visiteurs une expérience singulière et toujours renouvelée, un parcours composé à la fois d’offres avec médiation et d’offre en visite libre, pensées pour susciter l’émerveillement et l’étonnement. » @BrunoMaquart — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

Situé dans l'aile ouest du Grand Palais, au pied des Champs-Elysées, le Palais de la découverte avait délocalisé ses ateliers au sein d'une structure éphémère, les «Etincelles», dans le sud de Paris. Le nouveau projet veut répondre à un «besoin de compréhension de la science plus important que jamais en cette phase d'incertitude», liée à la «crise environnementale et aux bouleversements technologiques» que traverse notre société, a plaidé Bruno Maquart. «Nous avons voulu mettre en avant la science en action. Si l'on veut intéresser les gens, qu'ils aient confiance dans la science, il faut leur montrer ce qui se fait dans les laboratoires», a souligné Antoine Petit, le président du CNRS, partenaire du projet.

« On a jamais eu autant besoin de science et du Palais de la découverte » ,@antoine_petit_ président du @CNRS #Palais25 pic.twitter.com/cb42dgzDKw — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

« Trois mots résument notre approche muséographique : l’émerveillement, la curiosité et le faire. » Michèle Antoine, Directrice des expositions #Palais25 — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

Au menu : des laboratoires où les visiteurs pourront faire des expériences de chimie, de biologie, d'informatique, seuls ou avec l'aide d'un médiateur; de grands dispositifs illustrant un phénomène scientifique comme une fontaine stroboscopique qui permettra de voir des gouttes d'eau en lévitation, un ordinateur mécanique à billes qui ouvrira ses entrailles... Et le public retrouvera la fameuse expérience d'électricité statique qui fait dresser les cheveux sur la tête.

Le planétarium, l’expérience d’électrostatique à se faire dresser les cheveux sur la tête, les exposés emblématiques qui ont fait la célébrité du @palaisdecouvert, seront revisités en 2025 pour des expériences encore plus fortes. #Palais25 pic.twitter.com/Ldb1439KFR — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

Le parcours (7.500 mètres carrés) sera ponctué d'«îlots de curiosité», mini-expositions interactives sur des sujets à la pointe de la recherche comme le stockage d'information via l'ADN, l'ordinateur quantique ou la prédiction climatique.

Le Palais rénové sera l’écrin des œuvres spécialement commandées par Jean Perrin, (le transport des forces de Fernand Léger, des œuvres de Marcel Gromaire, d’André Lhote, et de Charles Lapicque), mises en valeur dans l’ensemble des espaces d’accueil et d’exposition #Palais25 pic.twitter.com/xzuVK5oxre — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

Des espaces restaurés et durables, une muséographie et une médiation repensées : le @palaisdecouvert offrira une expérience renouvelée avec des offres inédites, des classiques réinventés, des créations et questionnements sur les arts et les sciences… #Palais25 pic.twitter.com/jPwlqJhTg1 — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

Afin de «gommer les murs» entre public et scientifiques, une «salle à distance» transportera en immersion dans un synchrotron, des fonds marins...

À découvrir au #Palais25 : six laboratoires pour des expériences actives sur le vivant, des manip’ icônes spectaculaires (la fontaine stroboscopique, l’ordinateur à billes, la cuve à ondes…), une salle à distance de technologie immersive innovante, des îlots de curiosité… pic.twitter.com/qVrJ1DJhhr — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

Au rez-de-chaussée, une serre tropicale plongera dans un «laboratoire du vivant», en pleine forêt guyanaise. Le public découvrira enfin une voûte céleste flambant neuve sous un planétarium rénové, ainsi qu'une nouvelle galerie pour les enfants.

Avec un laboratoire du vivant doté d’un écosystème tropical guyanais sera reconstitué en conditions réelles, la durabilité sera aussi au cœur de la muséographie du #Palais2025 pic.twitter.com/Aq8t3bCeO4 — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022

Le nouveau planétarium inclura deux systèmes, opto-mécanique et numérique, sous la forme d’une projection hybride dotant ainsi le Palais de la découverte d’un planétarium à la pointe de la technologie au service de la médiation commentée en direct. #Palais25 pic.twitter.com/tfkMnVrqwC — Palais de la découverte (@palaisdecouvert) November 29, 2022