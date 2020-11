Paris : le Palais de la découverte ferme ses portes pour être intégralement rénové

Il a officiellement fermé ses portes au public, ce lundi 30 novembre. Officieusement un peu plus tôt à cause du confinement. Le Palais de la découverte – le célèbre musée parisien dédié aux sciences – va subir une grande rénovation, avant de rouvrir au public en 2025.

Installé dans l'aile ouest du Grand Palais, le Palais de la découverte – aussi appelé «Palais d'Antin» – n'avait pas subi de grande rénovation depuis sa création en 1937. A tel point que «les ravages du temps, la vétusté des installations et une accessibilité en deçà des normes imposées par la loi» auront finalement imposé la tenue de ce grand chantier, a ainsi fait savoir la direction du musée, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne rouvrirait pas au public avant le printemps 2025.

Au programme donc, la remise aux normes de sécurité, d'accueil et d'accessibilité de cet immense bâtiment parisien. Pour cela, il faudra notamment traiter les fuites des toitures, les risques de chute des plafonds et décors mais aussi repenser le protocole de sécurité incendie et celui de l'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Une entrée commune aux deux musées Une rénovation qui va de pair avec celle du Grand Palais. A ce titre, la continuité physique qui existait entre les deux musées sera à nouveau ouverte au public. Pour cela, une «rue des Palais» sera créée, qui traversera les soubassements de l'immense bâtiment. A terme, elle reliera ainsi la Grande Nef au Palais de la découverte, d'ouest en est, et permettra la circulation des visiteurs du nord au sud. Sur le même sujet Urbanisme Paris : découvrez le futur visage du Grand Palais Depuis les jardins de l'avenue des Champs-Elysées jusqu'aux quais de la Seine, cette «rue» en accès libre abritera alors les dispositifs d'accueil, librairie, vestiaire, billetterie... Ainsi, depuis cette entrée commune aux deux musées, les visiteurs pourront se rendre vers les Grandes Galeries et la nef, d'un côté, ou vers le Palais de la découverte, de l'autre côté. «préserver l'âme du lieu...»

Pour la direction du musée, les travaux devront aussi permettre de «renouveler l’expérience proposée aux visiteurs tout en préservant l’âme du lieu et l’esprit d’origine». Pas question de changer ce qui faisait le charme de ce musée, c'est-à-dire le fait de pouvoir participer à toutes sortes d'expériences immersives, grâce à des démonstrations réalisées par des médiateurs.

«Toutes les disciplines actuellement représentées dans cet important centre culturel scientifique aujourd’hui le seront demain», assure-t-on : astronomie, chimie, mathématiques, informatique et sciences du numérique, sciences de la terre, sciences de la vie et physique.

«...tout en REPENSant SON OFFRE SCIENTIFIQUE»

Pour autant, la science évoluant particulièrement vite, le Palais de la découverte se doit aussi de faire peau neuve et de «repenser son offre scientifique et culturelle». Pour cela, l’approche «à la fois disciplinaire et interdisciplinaire, à l’image de la science et de la recherche contemporaines», sera remise au goût du jour.

Le tout, dans un nouvel aménagement de l'espace. Au total, 6.925 m² d'exposition seront réaménagés, sans compter la future Galerie des enfants, réservée au 3-12 ans, qui sera installée sur une surface de 1.096 m², contre 7.135 m² aujourd’hui. Par ailleurs, les auditoriums, les espaces d’accueil et de service et les zones logistiques qui sont mutualisés représentent enfin une surface de 13 588 m².

UN budget maintenu

Mais cette transformation colossale a un coût, puisque le budget total du projet – pour le Grand Palais et le Palais de la découverte – a été estimé à 466 millions d’euros, avant que l'Etat ne demande à la Réunion des Musées nationaux de réaliser une restauration «plus sobre» que prévu.

En effet, l’État est l'un des principaux financeurs de cette rénovation, avec 128 millions d’euros de subventions de la part du ministère de la Culture, ainsi que 160 millions d’euros de subventions au titre du Grand Plan d’investissement.