Gastronomie : Google ouvre une exposition virtuelle autour de la baguette

Une exposition interactive disponible depuis ce jeudi 24 novembre sur Google Arts & Culture met à l'honneur la baguette de pain et toute la filière céréalière.

Il s’en vend chaque année près de 10 milliards en France. Plus qu’un aliment, la baguette est le symbole d’un certain art de vivre à la française. Google Arts & Culture – qui propose l’accès à près de 3.000 musées dans le monde entier - a donc décidé de lui consacrer la première exposition numérique dédiée à la gastronomie sur un espace en ligne accessible depuis n’importe quel objet connecté et sur une appli spéciale.

Réalisé avec les acteurs de la filière (Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France, Le MUCEM, Intercéréales), il s’agit d’un véritable petit «wikipedia» fait par des spécialistes. Avec un premier constat : dans le monde entier le terme baguette est très plébiscité dans le moteur de recherche Google.

©ekip

Sur cet espace virtuel qui est accessible depuis ce jeudi 24 novembre, les curieux pourront tout apprendre sur leur pain préféré. Près de 75 expositions virtuelles viennent célébrer son histoire et son succès. Au total 2.000 images, dont certaines en réalité augmentée, ont l’ambition est de faire le tour du sujet.

On y apprend par exemple qu’une baguette se doit de faire 40 cm à 60 cm. Et qu’elle aurait été créée au XXe siècle à Paris, un pain long et léger «aisément transportable» avec une croûte fine et craquante.

Un jeu en ligne permet même de se familiariser avec les quatre ingrédients qui la composent : de l’eau, de la farine, du sel et de la levure.

©DR

Un espace « zéro gaspi » propose aussi des recettes à base de croutons pour ne rien jeter.

Enfin cette exposition virtuelle interactive et pédagogique met aussi en lumière toute la filière professionnelle, de la production de blé au pétrissage du pain. Le boulanger jouit d’une bonne image dans le cœur des Français mais son savoir-faire doit être sauvegardé. En 1970, on comptait 55.000 boulangers. Aujourd'hui, ce nombre est tombé à 35.000, soit une baisse de 36% en 50 ans.

Le lancement de cet espace virtuel intervient quelques jours avant que l'Unesco ne rende sa décision sur l’inscription des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Un tel évènement serait la reconnaissance ultime pour ce pain que consomme chaque jour des millions de Français.

La Baguette et la filière céréalière à l'honneur sur Google Arts & Culture et sur l’application mobile (iOS et Android).