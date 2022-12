Cinéma : Pierre Arditi et Yvan Attal en père et fils rivaux dans «Maestro(s)»

Dans «Maestro(s)», au cinéma ce mercredi, Pierre Arditi et Yvan Attal jouent un père et son fils, tous deux chefs d’orchestre. Une relation conflictuelle mise en scène par Bruno Chiche.

Les deux hommes se connaissent bien, Yvan Attal ayant dirigé Pierre Arditi dans «Les choses humaines», sorti sur les écrans l’an dernier. Dans la comédie dramatique «Maestro(s)», en salles ce mercredi 7 décembre, les deux acteurs se retrouvent sur grand écran et interprètent les Dumar, père et fils, qui ont pour passion commune la musique.

Antipathique, François, incarné par Pierre Arditi, a connu une brillante carrière en tant que chef d’orchestre et espère briller une dernière fois en dirigeant l’orchestre de la prestigieuse Scala de Milan. Une opportunité qu'il attend depuis près de quarante ans. Son fils Antoine, interprété par Yvan Attal, a, quant à lui, pris la relève et vient de remporter une Victoire de la musique classique. Plus jeune et surtout plus audacieux que son paternel - lequel n’a pas voulu assister à la remise des prix -, il fait l’objet de toutes les convoitises. A cause d’un quiproquo, les deux hommes vont s’affronter à coup de baguettes et de joutes verbales.

La mère Hélène Dumar (Miou-Miou), Jeanne, l’ex-épouse devenue agent (Pascale Arbillot), et Virginie, l’actuelle compagne, également musicienne (Caroline Anglade), vont tenter d’aider ces deux hommes, fâchés depuis des années, à renouer le dialogue. Une crise qui fragilisera l’ensemble de la famille, y compris le petit-fils Mathieu (Nils Othenin-Girard).

Le poids de l'héritage en filigrane

Inspiré du long-métrage «Footnote» de Joseph Cedar, «Maestro(s)» s’intéresse au milieu de la musique classique, un monde souvent perçu comme élitiste. «Je suis heureux de ce côté un peu ‘reportage’ qui casse l’image un peu classique qu’aurait pu avoir le film, explique le réalisateur Bruno Chiche, dans les notes de production. Je ne voulais surtout pas faire un (long-métrage) bourgeois».

Si l’issue de ce récit reste quelque peu prévisible, il n’en demeure pas moins émouvant et démontre toute la difficulté que peut avoir un «fils de» à trouver sa place et à se faire un nom, sans faire de l’ombre à son mentor, ni le décevoir. Pierre Arditi et Yvan Attal sont parfaits dans leurs rôles, et semblent avoir pris un malin plaisir à jouer les apprentis chefs d’orchestre.