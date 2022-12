Natasha St-Pier : la chanteuse en tournée dans toute la France pour son album «Jeanne»

Après Sainte Thérèse de Lisieux, la chanteuse Natasha St-Pier rend hommage à Jeanne d’Arc dans son album «Jeanne», paru le 30 septembre dernier. Un nouvel opus que la Canadienne défend désormais avec succès sur toutes les scènes de France.

En 2013, l’artiste canadienne présentait «Thérèse, vivre d’amour», sur lequel elle reprennait en chansons les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux, non sans craindre la réaction du public tant cet album est unique et atypique. Cinq ans plus tard, elle poursuivait cette grande aventure spirituelle et artistique en sortant «Thérèse de Lisieux - Aimer c’est tout donner».

Dans la continuité de ces deux disques, Natasha St-Pier a sorti le 30 septembre dernier «Jeanne» (Parlophone), dédié à Jeanne d’Arc, cette grande figure de l’histoire de France. La chanteuse de 41 ans souhaitait mettre en lumière le lien qui unissait ces deux femmes «aux destins différents, mais (aux) parcours faits de foi et de courage».

Un trait d'union entre Sainte Thérèse et Jeanne d'Arc

«Thérèse écrivait le 25 avril 1897 : «Lorsque je commençais à apprendre l’histoire de France, le récit des exploits de Jeanne d’Arc me ravissait, je sentais en mon cœur le désir et le courage de l’imiter, il me semblait que le Seigneur me destinait aussi a de grande choses»», raconte la chanteuse, qui a repris la pièce de théâtre écrite par Sainte Thérèse de Lisieux, qu’elle a «divisé en douze parties pour en faire douze chansons».

Parmi ces douze compositions, la reprise de «Jeanne», titre interprété par Laurent Voulzy et extrait de l’album «Lys & Love», sorti en 2011. Si elle s’est entourée de grands auteurs et compositeurs comme Lionel Florence et Jaques Veneruso, qui a collaboré entre autres avec Céline Dion, l’interprète du tube «Tu trouveras» a également écrit et composé. Une première pour elle.

Depuis le 30 septembre, Natasha St-Pier défend l’album «Jeanne» sur scène, avec un premier concert à la cathédrale d’Orléans. Car la chanteuse a préféré des lieux de culte et de spiritualité aux salles de spectacle pour cette tournée, à l'image de sa prestation remarquée le 6 décembre dernier, en l'église Notre-Dame de la Croix, à Paris. On pourra ainsi la retrouver dans l'enceinte de l'église de la Madeleine, à Nantes, le 10 mars prochain.

