Cinéma : ces 5 films à aller voir en famille pendant les vacances de Noël

Pour les parents, les vacances de Noël sont l'occasion rêvée de se rendre au cinéma avec leurs enfants. Voici cinq longs-métrages à découvrir sur grand écran au mois de décembre.

«Le Chat Potté 2 : La dernière quête»

Onze ans après la sortie du premier volet signé Chris Miller, le Chat Potté, unique avec son accent hispanique, signe son grand retour dans les salles obscures. Dans ces nouvelles aventures, le célèbre matou de DreamWorks est confronté à une véritable crise existentielle, quand il réalise qu’il ne lui reste plus qu’une seule et dernière vie. Il décide alors de s'engouffrer dans la Forêt Sombre, à la recherche de l’Etoile à vœu, la seule capable de lui rendre ses huit vies perdues. Pour parvenir à ses fins, le Chat Potté pourra notamment compter sur l’aide de son ancienne ennemie jurée, Kitty Pattes de velours. Ce divertissement, riche en rebondissements, fera rire toute la famille.

«Le Chat Potté 2 : La dernière quête», de Januel P. Mercado et Joel Crawford (1h42). En salles.

«Le royaume des étoiles»

S’ils se chamaillent de temps en temps, Anna et Peter s’aiment profondément. Alors quand la petite sœur disparaît mystérieusement, son frère est prêt à tout pour la retrouver, quitte à se rendre sur la Lune à bord d’un traîneau magique, accompagné d’un marchand de sable quelque peu narcoleptique. Dans cette odyssée spatiale, il croisera le chemin d’un scarabée répondant au nom de Mister Zoumzoumba. Ce film d’animation, adapté du livre «Petit Pierre au pays des rêves» de l’Allemand Gerdt von Bassewitz, permettra aux enfants d’avoir la tête dans les étoiles pendant les fêtes de fin d’année.

«Le royaume des étoiles», d’Ali Samadi Ahadi (1h25). En salles.

«Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie»

Après un premier film dévoilé il y a dix ans avec un scénario écrit par Daniel Pennac, les deux héros de la littérature jeunesse, Ernest et Célestine, reprennent vie dans un film d’animation au dessin artisanal. Sans faire exprès, la petite souris casse le violon de son ami Ernest et se met en tête de le réparer, en demandant l’aide d’un luthier qui vit en Charabie. Dans ce royaume, la musique y est totalement proscrite. Même les oiseaux sont réduits au silence. Les deux personnages, imaginés par l'autrice et aquarelliste Gabrielle Vincent, aujourd’hui disparue, vont s’opposer à ce régime totalitaire. Ce conte à double lecture prône la tolérance et la sagesse avec beaucoup de tendresse.

«Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie», de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger (1h19). Sortie le 14 décembre.

«Le petit piaf»

Sur l’île de La Réunion, au milieu de l’océan Indien, le jeune Nelson vit avec sa mère et sa grand-mère. A 10 ans, il rêve de devenir chanteur et de participer à l’émission de télévision «Star Kids». Avec ses copains Mia et Zizou, qui ont plus d’un tour dans leur sac, ce petit garçon aimerait que Pierre Leroy, une ancienne vedette de variété de passage sur l’île, jouée par Marc Lavoine, accepte de le coacher. Mais ce dernier, totalement désabusé, n’est guère motivé par cette proposition.

Une comédie familiale pleine de bons sentiments, qui célèbre la transmission et met en scène Soan Arhimann, gagnant du télécrochet «The Voice Kids» en 2019.

«Le petit piaf», de et avec Gérard Jugnot (1h35). Sortie le 21 décembre.

«Tempête»

Inspiré du roman «Tempête au haras» de Christophe Donner, cette comédie dramatique réunissant au casting Pio Marmaï, Mélanie Laurent, Kacey Mottet Klein, Carmen Kassovitz et Carole Bouquet, se déroule en Normandie. C’est dans cette région que les parents de la jeune Zoé, originaires de Camargue, ont choisi de s’installer avec leurs chevaux. L'adolescente, née au milieu des poulains, veut devenir jockey, mais voit ses plans chamboulés, après un soir de tempête.

Réalisé par Christian Duguay, à qui l’on doit déjà «Jappeloup», ce récit s’étire sur une vingtaine d’années, pendant lesquelles on suit cette famille soudée face à l’adversité. Il y est question de courage, de passion et de résilience. Et le public appréciera les belles scènes de course.

«Tempête», de Christian Duguay (1h49). Sortie le 21 décembre.