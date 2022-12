Rétrospective 2022 : quelles sont les personnalités qui nous ont quittés cette année ?

En France et dans le monde, de nombreuses personnalités nous ont quittés en 2022. Monarque, acteur, couturier, peintre, réalisateur…Retour en images sur ces grands noms qui ont perdu la vie cette année.

La reine Elizabeth II, 96 ans

Monarque la plus célèbre de la planète, Elizabeth II est décédée le 8 septembre à 96 ans, dans son château écossais de Balmoral. La reine a été inhumée en privé dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor. Elle repose auprès de son époux le prince Philip, décédé en avril 2021. Premier dans l'ordre de succession, le prince Charles, 74 ans, est ainsi devenu le roi Charles III, après la mort de sa mère Elizabeth II.

Jerry Lee Lewis, 87 ans

Associé pour l'éternité à la chanson «Great Balls of Fire», le musicien américain Jerry Lee Lewis, l’un des derniers grands pionniers du rock'n'roll, est mort à l'âge de 87 ans, le 28 octobre dernier. Originaire de Louisiane, l’ami et le rival du King Elvis Presley a marqué à tout jamais la scène musicale de la 2e moitié du XXe siècle, avec son style inimitable et fougueux, debout devant son piano, à enfoncer les touches sur un rythme effréné.

Pierre Soulages, 102 ans

Le célèbre peintre français, Pierre Soulages, grand maître du noir, a rejoint l’obscurité le 26 octobre à l'âge de 102 ans. L'artiste a incontestablement marqué l’histoire de l’art, laissant derrière lui une œuvre riche et complexe, portée par son travail sur le noir, une «couleur» qui devient dès la fin des années 1970 son obsession, basculant près de dix ans plus tard, en 1979, dans ce qu’il appellera «l’outrenoir».

jean teulé, 69 ans

L’écrivain et auteur de bande dessinée Jean Teulé s'est éteint le 18 octobre. Il avait 69 ans. Auteur d’une vingtaine de romans dont «Le Magasin des suicides», ou encore «Mangez-le si vous voulez», il avait été récompensé en 1990 d’un prix spécial du jury au festival d’Angoulême. Traduit dans une vingtaine de langues, Jean Teulé a publié pas moins de vingt romans. Il était notamment connu pour sa plume au ton décalé.

Jean-Luc Godard, 91 ans

Incontournable figure du cinéma du XXe siècle, Jean-Luc Godard est décédé le13 septembre à l’âge de 91 ans. Avec une centaine de films à son actif, le cinéaste multirécompensé a marqué le 7e art de son empreinte. On lui doit notamment «Le mépris», «Pierrot le fou», mais aussi «A bout de souffle», avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal. Un long métrage qui lui avait d’emblée valu un ours d’argent à Berlin l’année suivante, devenu l’un des films fondateurs de la Nouvelle Vague.

Jean-Jacques Sempé, 89 ans

Connu pour ses dessins de presse humoristiques et ses illustrations des aventures du «Petit Nicolas», vendues aujourd'hui à quelque 15 millions d'exemplaires, le dessinateur français Jean-Jacques Sempé est mort à l'âge de 89 ans, le 11 août. Enfant naturel, battu et bègue, Jean-Jacques Sempé n'a pas vraiment eu l'enfance de son héros Nicolas, qu'il a fait grandir avec René Goscinny, dans une France idéalisée des années 1950.

OLIVIA NEWTON-JOHN, 73 ANS

L'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John est décédée le 8 août, à l'âge de 73 ans. Elle se battait depuis 30 ans contre un cancer du sein et mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre cette maladie. Icône de la fin des années 1970, elle s’était notamment fait connaître avec la comédie musicale Grease en incarnant Sandy, au côté de John Travolta. Ensuite, elle s'est consacrée surtout à la chanson et à son ranch californien, où elle vivait entourée d'animaux.

Jean-Louis Trintignant, 91 ans

Acteur connu autant pour son talent que sa discrétion, Jean-Louis Trintignant s’est éteint le 17 juin à l’âge de 91 ans. Homme aux multiples passions – le théâtre, la poésie, la mise en scène, la course automobile,... – Jean-Louis Trintignant luttait depuis plusieurs années contre un cancer diagnostiqué en 2018. Après des débuts au théâtre, et au bout de trois rôles au cinéma, le comédien s’installe sur le devant de la scène dans «Et Dieu… créa la femme», de Roger Vadim (1956), au côté de Brigitte Bardot.

régine, 92 ans

La chanteuse et comédienne Régine, qui a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l'étranger, nous a quittés le 1er mai à 92 ans. Elle était connue notamment pour avoir interprété «La grande Zoa», «Azzurro», «Les p'tits papiers» ou encore «Patchouli Chinchilla». Elle a aussi fait du cinéma, figurant au générique d'une dizaine de films, comme «Jeu de massacres» d'Alain Jessua, «Robert et Robert» de Claude Lelouch, ou «Les ripoux» de Claude Zidi.

michel bouquet, 96 ans

Le comédien Michel Bouquet est décédé à l’âge de 96 ans, le 13 avril. Véritable monstre sacré des planches, l’artiste multi-récompensé, salué par un Molière d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2014 et deux César, dans les années 2000, avait fait ses premiers pas sur scène en 1944. Michel Bouquet était un homme passionné et humble qui se voyait tel un passeur, comme il l'expliquait à CNews en 2010, alors qu'il reprenait pour la troisième fois le rôle de Bérenger Ier dans «Le roi se meurt», de Ionesco.

Jean-Pierre Pernaut, 71 ans

L'ex-présentateur du mythique 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est décédé le 2 mars à l'âge de 71 ans. Il se battait depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon. Opéré au mois de juillet 2021 d’un premier poumon, Jean-Pierre Pernault avait subi une radiothérapie pour l’autre poumon quatre mois plus tard, en novembre. Fils d'un ingénieur et pilote de rallye, Jean Pernaut, et d'une pharmacienne, Françoise Pernaut, il était entré à TF1 le 6 janvier 1975, jour de la création de la chaîne, issue de l'éclatement de l'ORTF.

Thierry Mugler, 73 ans

Le créateur français Thierry Mugler, qui avait régné sur la mode des années 1980, est décédé à 73 ans de mort naturelle, le 23 janvier. Né à Strasbourg, Thierry Mugler était arrivé à Paris à 20 ans, puis avait crée sa propre griffe, «Café de Paris», en 1973, avant un an plus tard de fonder la société «Thierry Mugler». Ses silhouettes structurées et sophistiquées s'étaient rapidement imposées. Il s'était aussi lancé dans la création de parfums, son modèle «Angel» connaissant un très grand succès.

Gaspard Ulliel, 37 ans

Gaspard Ulliel est décédé des suites de ses blessures, après un accident de ski dans une station de Savoie. Le drame a eu lieu le 19 janvier. L'acteur avait été révélé dans «Les Egarés» d'André Téchiné, alors qu'il n'avait que 19 ans. En 2005, il avait reçu le César du meilleur espoir masculin pour son interprétation d'un soldat de la Première Guerre mondiale, dans «Un long dimanche de fiançailles». Il a ensuite notamment incarné le célèbre couturier Yves Saint Laurent, dans le biopic réalisé par Bertrand Bonello (2014).

igor et Grichka Bogdanov, 72 ans

Igor Bogdanov s'est éteint à l'âge de 72 ans, le 3 janvier 2022, soit six jours après son frère Grichka. Les deux jumeaux, stars des années 1980, sont célèbres pour avoir lancé «Temps X», l'une des premières émissions télévisées de vulgarisation scientifique en France dans les années 1980. Ils avaient par ailleurs connu un succès constant en librairie, avec la parution de nombreux best-sellers traitant notamment du cosmos ou de la naissance de l'Univers, comme «Le visage de Dieu» (ed. Grasset) et «Le Code secret de l'Univers» (ed. Albin Michel).