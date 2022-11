«Plus que jamais» : on a vu le dernier film de Gaspard Ulliel

En salles le 16 novembre, «Plus que jamais», réalisé par Emily Atef, est un drame qui parle d'amour et de fin de vie. C'est aussi le dernier film de Gaspard Ulliel, mort tragiquement dans un accident de ski en janvier dernier, à seulement 37 ans.

Une fibrose pulmonaire idiopathique. Cette maladie qui la ronge et qui l’empêche peu à peu de respirer, Hélène, héroïne du film «Plus que jamais» en salles le 16 novembre, peine à vivre avec. Alors qu’elle pensait finir sa vie au côté de Mathieu, son amoureux depuis plusieurs années, cette jeune quadra voit ses plans bouleversés après l’annonce de ce diagnostic. Contrairement à son compagnon qui reste persuadé qu’une greffe des poumons peut la sauver, Hélène reste mutique, comme hantée par une mort imminente. Elle ne supporte plus la gêne de ses proches quand il s’agit d’aborder l’avenir, et refuse toute pitié. Recluse dans son appartement - avec une assistance respiratoire jamais très loin -, elle s’évade en consultant le blog d’un certain «Mister», lui aussi malade, qui vit au cœur des fjords norvégiens.

Cet ailleurs fascinant, où le jour et la nuit ne font qu’un, Hélène choisit de le rejoindre, seule, pour fuir son quotidien bordelais qui l’étouffe. Avec son hôte plus âgée qu'elle qui fait figure de passeur entre deux mondes, elle évoque les traumatismes d'antan, la maladie et cette faucheuse qui les menace tous les deux. «Les vivants ne peuvent pas comprendre les mourants», lui rappelle ce vieil homme sans jamais la juger. Reste à savoir si Mathieu réussira à accompagner sa femme dans ses choix, et à travers ce long voyage initiatique qu’elle vit comme une libération.

Une oeuvre poétique et prophétique

Lors de la projection du film au Festival de Cannes en mai dernier, dans la section «Un certain regard», l’émotion était palpable, tant le récit de ce couple soudé confronté à la mort, résonne avec le destin tragique de Gaspard Ulliel, décédé dans un accident de ski à seulement 37 ans. Ce mélodrame poétique à la sublime photographie, se révèle malheureusement prophétique. Sauf que là, c’est elle la mourante qui doit «partir» et lui dire adieu.

Malgré un sujet lourd, traité sans misérabilisme, la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps, qui incarne Hélène, irradie de sa présence solaire, face à Gaspard Ulliel, plus en retenue mais tout autant bouleversant. Entre eux, se dégage une alchimie saisissante qui crève l'écran.

Avec «Plus que jamais», la réalisatrice franco-allemande Emily Atef, à qui l’on doit le poignant «3 jours à Quiberon», espère que «les spectateurs qui le verront auront, peut-être, le désir d’échanger sur ce sujet avec leurs proches». «La fin de vie ne doit pas être tabou», rappelle-t-elle avec pudeur. Un thème qu’Emmanuelle Bercot a également abordé avec force et émotion dans «De son vivant», sorti sur les écrans en 2021 et porté par Catherine Deneuve et Benoît Magimel.