Décès de Linda de Suza : retour sur l’incroyable succès de «La Valise en carton»

La chanteuse portugaise Linda de Suza est décédée à l’âge de 74 ans. Rendue célèbre avec le tube «Le portugais», la star était également connue pour son émouvante autobiographie, «La Valise en carton», publiée en 1984.

De Lisbonne à Paris. De son vrai nom Teolinda Joaquina de Sousa Lança, l’artiste d’origine portugaise Linda de Suza s’est éteinte à l’âge de 74 ans, ce mercredi 28 décembre. Arrivée clandestinement en France en 1969, la chanteuse de variété avait connu un très grand succès populaire dans l’Hexagone avec ses titres «Le portugais», ou encore «Tiroli-Tirola». Linda de Suza avait également marqué et touché les esprits avec son livre autobiographique «Une valise en carton», devenu un best-seller.

2 millions d’exemplaires

Sorti en 1984, son ouvrage s’était écoulé à 2 millions d’exemplaires. Au fil des pages, elle raconte ses pénibles souvenirs. Elle revient sur la dureté de sa mère, son enfance, faite de misère, son adolescence passée dans un pensionnat de Lisbonne, jusqu’à son passage clandestin de la frontière française. Après avoir quitté son Portugal natal en 1969 pour fuir la dictature Salazar, Linda de Suza était arrivée en France avec son jeune fils Joao dans une main, et une valise en carton dans l'autre.

Deux ans plus tard, en 1986, «La valise en carton» devient un tube, puis une comédie musicale en deux actes. Signée Françoise Dorin et Pascal Auriat, elle mettait en scène 22 danseurs et chanteurs, et Linda de Suza y jouait son propre rôle sur la scène du Casino de Paris. En 1988, son best-seller avait même été adapté sous la forme d'un feuilleton télévisé, diffusé en France et au Portugal.