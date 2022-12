Barack Obama : découvrez les deux films français recommandés par l'ancien président américain

Comme chaque année à Noël, Barack Obama partage la liste des œuvres culturelles – musique, cinéma, et littérature – qu’il souhaite recommander à ses abonnés. Et dans celle de ses films préférés, deux productions françaises sont apparues.

Un peu de chauvinisme ne fait jamais de mal. Tous les ans, à la veille du réveillon de Noël, Barack Obama partage avec ses abonnés la liste des œuvres culturelles – musique, cinéma, et littérature – de l’année écoulée qui ont particulièrement retenue son attention. Et parmi les 17 films recommandés par l’ancien président américain se trouvent deux productions françaises : «Petite maman» de Céline Sciamma.

Et «L’Évènement» d’Audrey Diwan.

Cette dernière n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux quand elle a découvert que son film, qui a reçu le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 2021, apparaissait sur cette prestigieuse liste partagée par Barack Obama avec ses plus de 35,5 millions d’abonnés.

«Mérité, c’est le meilleur film de 2021, Encore bravo !», commente un internaute. «Wouah ! Bon, je ne suis pas Obama, mais votre film est probablement celui qui m’a le plus marquée cette année», ajoute un autre. Parmi les autres films cités par l’ancien président américain, on notera la présence de «The Fabelmans» de Steven Spielberg, le film de science-fiction «Everything everywhere all at once», et l’incontournable «Top Gun : Maverick».