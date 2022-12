Livres : BD, roman... Voici les ouvrages les plus vendus en France en 2022

«Le monde sans fin», du spécialiste du climat et de l'énergie Jean-Marc Jancovici et du dessinateur Christophe Blain, arrive en tête des meilleures ventes 2022, selon des chiffres GfK - Livres Hebdo publiés le 28 décembre. Les romans de Joël Dicker et Pierre Lemaître le talonnent.

Le livre le plus vendu cette année est une bande dessinée. Avec 514.000 exemplaires écoulés depuis sa sortie en octobre 2021, «Le monde sans fin» (Dargaud) domine les ventes. L’ouvrage, qui décrypte les changements profonds de la planète et ses conséquences, est suivi par le dernier roman de Joël Dicker : «L'affaire Alaska Sanders», dévoilé en mars et déjà écoulé à plus de 432.000 exemplaires par sa propre maison d'édition, Rosie & Wolfe.

Pierre Lemaître, avec «Grand monde : les années glorieuses», arrive sur la troisième marche du podium avec 335.000 exemplaires vendus, suivi par un autre habitué des meilleures ventes, Guillaume Musso.

«Le mage du Kremlin», une plongée dans les arcanes du pouvoir russe sous Vladimir Poutine, de Giuliano Da Empoli (Gallimard), réalise par ailleurs une très belle performance. Ecoulé à plus de 320.000 exemplaires, il avait décroché le prix de l'Académie française en octobre dernier. De son côté, «Vivre Vite» de Brigitte Giraud (Flammarion), lauréat du prix Goncourt, ne s’est écoulé qu’à 198.000 exemplaires. Moins qu’à l’accoutumé, puisqu’en moyenne le Goncourt se vend à plus de 500.000 exemplaires.

Des ventes en retrait par rapport à 2021

Au total, «les 50 meilleures ventes de livres en 2022 ont généré 11,7 millions d’exemplaires», a souligné GfK dans un communiqué. Des ventes qui sont «en retrait de 9% par rapport à l’année 2021 exceptionnelle, mais toujours supérieures au niveau de ventes 2020 et 2019», a précisé l’institut d’analyse, soulignant par ailleurs la progression continue des BD et mangas.

En 2021, c’est d’ailleurs une autre bande dessinée qui était arrivée en tête des ventes avec «Astérix et le griffon», signé Jean-Yves Ferri et illustré par Didier Conrad. Elle s'était à l'époque écoulée à plus de 1,5 million d'exemplaires, devant «L'Anomalie» de Hervé Le Tellier, Goncourt 2020, et «La vie est un roman», de Guillaume Musso.