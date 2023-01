Golden Globes 2023 : «Pour réussir au cinéma, ne parlez pas de la femme de Will Smith», ironise Eddie Murphy

Récompensé mardi aux Golden Globes pour l’ensemble de sa carrière, l’acteur Eddie Murphy a donné ses conseils pour réussir au cinéma et a notamment fait référence à la gifle de Will Smith.

Il a joué dans «Le Flic de Beverly Hills», «Docteur Dolittle» ou encore «Le Professeur Foldingue». Dans le cadre de la 80e cérémonie des Golden Globes qui se déroulait mardi soir en Californie, Eddie Murphy a reçu le prix Cecil B. DeMille récompensant l’ensemble de sa carrière.

Les trois conseils d'Eddie Murphy pour réussir sa carrière dans le cinéma #GoldenGlobes pic.twitter.com/a8WnaJgbhy — CANAL+ (@canalplus) January 11, 2023

Lors de son discours de remerciements pendant lequel il a salué sa famille et ceux qui ont collaboré avec lui pendant ses quarante-cinq ans de carrière, le comédien américain de 61 ans a tenu à donner «son plan d’action pour réussir au cinéma».

A tous les jeunes talents présents dans la salle ou devant leur télévision, Eddie Murphy a expliqué qu’il fallait «payer ses impôts, s’occuper de ses affaires, et surtout ne pas parler de la femme de Will Smith». Cette dernière référence à l'épisode malheureux survenu l’an dernier aux Oscars a fait rire l’ensemble de l’assemblée.

Une plaisanterie de l’humoriste Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l'épouse du lauréat de l'Oscar 2022 du meilleur acteur Will Smith, avait en effet déclenché la colère de ce dernier. Il était monté sur scène et avait giflé Chris Rock. «Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !», avait ensuite lancé l’interprète de «Men in Black» à deux reprises, une fois de retour dans son fauteuil.