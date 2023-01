Golden Globes 2023 : retrouvez le palmarès complet de la 80e édition

Les Golden Globes ont remis mardi à Los Angeles leurs prestigieuses récompenses. «The Fabelmans» de Steven Spielberg, «Les Banshees d'Inisherin» et la série «Abbott Elementary» sont les grands vainqueurs de cette 80e édition.

Boudés par le gratin hollywoodien et privés de retransmission à la télévision l’an dernier, les Golden Globes ont fait leur grand retour mardi à Los Angeles, lançant ainsi la saison des prix.

Alors qu’elle a tenté de faire oublier les accusations de racisme, de sexisme et de corruption qui visait par le passé l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA), qui forme leur jury et qui ne comptait aucun membre noir en 2021, la 80e cérémonie a notamment sacré le film semi-autobiographique de Steven Spielberg «The Fabelmans», le long-métrage «Les Banshees d’Inisherin» avec Colin Farrell ou encore la série «Abbott Elementary».

Cinéma

Meilleur film dramatique

«The Fabelmans» (Steven Spielberg)

Meilleure comédie ou comédie musicale

«Les Banshees d'Inisherin» (Martin McDonagh)

Meilleur réalisateur

Steven Spielberg («The Fabelmans»)

Meilleur scénario

«Les Banshees d'Inisherin»

Meilleur acteur dans un film dramatique

Austin Butler («Elvis»)

Meilleure actrice dans un film dramatique

Cate Blanchett («Tár»)

Meilleure actrice dans une comédie

Michelle Yeoh («Everything Everywhere All at Once»)

Meilleur acteur dans une comédie

Colin Farrell («Les Banshees d'Inisherin»)

Meilleur acteur dans un second rôle

Ke Huy Quan («Everything Everywhere All at Once»)

Meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett («Black Panther : Wakanda Forever»)

Meilleure musique

Justin Hurwitz, «Babylon»

Meilleur film en langue étrangère

«Argentina, 1985» (Argentine)

Meilleure chanson

Naatu Naatu de RRR - Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Meilleur film d'animation

«Pinocchio» (Guillermo Del Toro)

Télévision

Meilleure série dramatique

«House of the Dragon»

Meilleure série comique

«Abbott Elementary»

Meilleur acteur dans une série dramatique

Kevin Costner («Yellowstone»)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Zendaya («Euphoria»)

Meilleure actrice dans une série comique

Quinta Brunson («Abbott Elementary»)

Meilleur acteur dans une série comique

Jeremy Allen White («The Bear»)

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Tyler James Williams («Abbott Elementary»)

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Julia Garner («Ozark»)

Meilleure mini-série

«The White Lotus»

Meilleur acteur dans une mini-série

Evan Peters («Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer»)

Meilleure actrice dans une mini-série

Amanda Seyfried («The Dropout»)

Meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série

Jennifer Coolidge («The White Lotus»)

Meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série

Paul Walter Hauser («Black Bird»)