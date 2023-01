«Travaux d'enfer» : le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel à l'affiche des Folies Bergères à Paris

Après Vacances d'enfer, Croisière d'enfer et Noël d'enfer, les Chevaliers du Fiel sont de retour avec Travaux d’enfer, un spectacle actuellement à l’affiche des Folies Bergères, à Paris.

C’est le spectacle idéal pour démarrer l’année sur une note positive. Les Chevaliers du Fiel, alias Eric Carrière et Francis Ginibre, présentent actuellement leur nouveau spectacle aux Folies Bergères de Paris.

A l’affiche jusqu’au 29 janvier, «Travaux d’Enfer» met une nouvelle fois à l’honneur les Lambert, ce célèbre couple de Français moyens à qui il arrive beaucoup de mésaventures.

Cette fois, Martine et Christian Lambert se lancent dans la rénovation de leur appartement et bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Au programme : crises de nerfs et rebondissements.

Pendant 1h45, les catastrophes s’enchaînent. Et il y a de fortes chances que le public se reconnaisse dans certaines scènes de bricolage.

en tournée dans toute la france

Les Chevaliers du Fiel, qui interprètent pas moins de 10 personnages différents sur scène – un facteur syndiqué, un curé, un magnétiseur... – ont eu l’idée de ce spectacle pendant le confinement.

«Quand tout était fermé, les Français se sont pris de passion pour le bricolage. Et en voyant tous ces gens acheter de la peinture, des outils etc., je me suis dit qu’il fallait que notre prochain spectacle parle de rénovation !», a confié Eric Carrière à CNEWS.

Après Paris, les Chevaliers du Fiel vont continuer de sillonner toute la France. Ils passeront notamment par Nice, Montpellier, Grenoble, Lille, ou encore par la ville de Nantes.