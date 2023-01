Mort de David Crosby : ce drame qui a plongé le rockeur dans une profonde dépression

Pionnier du folk-rock, David Crosby, dont la disparition à l’âge de 81 ans a été annoncée jeudi, a connu une vie faite d’excès. Et un drame a particulièrement bouleversé le musicien américain.

Célèbre pour sa guitare et sa moustache, David Crosby fut le cofondateur des Byrds et du supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young. Avec eux, et malgré son fort caractère, il a connu le succès. Mais le rockeur américain, décédé à l’âge de 81 ans des suites d’une «longue maladie» selon sa dernière compagne Jan Dance, a touché à beaucoup de drogues tout au long de sa vie. Une dépendance notamment à l’héroïne aggravée par la perte d’un être cher.

En 1969, David Crosby, qui est âgé de 28 ans, doit surmonter la mort de sa fiancée, Christine Hinton. Cette dernière est en effet victime d’un terrible accident en Californie, alors qu’elle était sur la route pour emmener ses chats chez le vétérinaire. L’un d’eux serait sorti de sa cage et se serait jeté sur Christine Hinton qui aurait perdu le contrôle de son véhicule.

Bouleversé, David Crosby, qui identifia le corps, a dispersé les cendres de sa bien-aimée dans l’océan à l'issue de ce drame. «Après la mort de Christine, il n’a plus jamais été le même», a reconnu son ami et acolyte, le guitariste Graham Nash. Il se réfugia encore un peu plus dans la drogue pour atténuer la douleur. Christine Hinton avait 21 ans.