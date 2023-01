Le rockeur américain David Crosby est mort à 81 ans

Cofondateur des Byrds et membre du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, David Crosby est mort, a-t-on appris jeudi. Le rockeur américain avait 81 ans.

Après la récente disparition de Jeff Beck, un autre musicien de légende s’en est allé. Le rockeur américain David Crosby est mort à l’âge de 81 ans. Les causes exactes de son décès ni la date précise n’ont pas encore été révélées.

C’est le magazine Variety qui a été le premier à faire part de cette triste nouvelle, en citant en exclusivité un communiqué de son épouse Jan Dance, qui évoquait une «longue maladie». «Bien qu'il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne âme vont continuer à nous guider et être source d'inspiration. Son héritage va continuer de se perpétuer à travers sa musique de légende», peut-on lire.

«Le barde de Woodstock»

Né en Californie le 14 août 1941 de parents descendants de grandes familles new-yorkaises, David Crosby avait fondé - avant ses 25 ans - les Byrds, groupe mêlant le rock venu d'Angleterre au folk traditionnel américain. Ecarté en 1967 et 1968 pour mésentente, le musicien avait retrouvé Stephen Stills, des Buffalo Spingfield, et Graham Nash, des Hollies, dans le chalet de Joni Mitchell, légende du folk et un temps sa petite amie. Le Canadien Neil Young venait par ailleurs les rejoindre de temps en temps.

Au mythique festival de Woodstock, le 17 août 1969, David Crosby a déjà sa moustache et ses cheveux longs pour le second concert des Crosby, Stills, Nash & Young. On le surnommera «le barde de Woodstock».

En janvier 2021, en pleine pandémie, David Crosby avait confié son envie de continuer à écrire, chanter, monter sur scène et dialoguer avec son public via les réseaux sociaux, dans un entretien à l’AFP. De fait, il a réalisé cinq albums depuis 2014, collaborant notamment avec son fils James Raymond. Une renaissance saluée par la critique grâce à une voix claire préservée du tabac. Mais pas des drogues qui lui ont coûté de très graves problèmes de santé.

«Un géant de la musique», selon Stephen Stills

Graham Nash a exprimé sur Facebook sa «profonde tristesse» pour ce «vide immense», sans cacher la «relation volatile» entre les deux hommes. «Mais ce qui a toujours le plus compté pour David et moi, c'était la joie pure de la musique que nous faisions ensemble, le son que nous découvrions et la profonde amitié partagée durant toutes ces années», a-t-il salué pour le disparu qui «n'avait pas peur de la vie, ni de la musique».

De son côté, Stephen Stills a déclaré via son agent : «Il était sans hésiter un géant de la musique. (…) Sa sensibilité harmonique était rien d'autre que du génie».

I don’t know what to say other than I’m heartbroken to hear about David Crosby. David was an unbelievable talent - such a great singer and songwriter. And a wonderful person. I just am at a loss for words. Love & Mercy to David’s family and friends. Love, Brian pic.twitter.com/Hjht7LeGiv — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) January 19, 2023

«Je ne sais pas quoi dire d'autre : j'ai le cœur brisé», a écrit sur Twitter une autre légende, Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys.

