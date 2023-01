Vianney : le chanteur dévoile «Keep it Simple», un nouveau single en duo avec Mika

Vianney vient de dévoiler «Keep it Simple», un nouveau titre qu’il a composé et chanté en toute simplicité, en duo avec une de ses idoles : le chanteur Mika.

Après «Call on Me» avec Ed Sheeran, Vianney a ce vendredi 20 janvier dévoilé une nouvelle collaboration avec un artiste de renommée internationale. Cette fois-ci, c’est avec Mika que l'interprète de «Beau Papa» est entré en studio.

Les deux chanteurs posent leur voix en duo sur un nouveau et doux morceau pop intitulé «Keep it Simple», mis en ligne ce 20 janvier. «Oh là là là / Et si le problème était moi / Si j'ai mal, c'est du mal, à parler / Oh, quand on aime / Si le dire est un problème / Finir seul, faut pas s'étonner / We'll keep it simple», entonnent-ils.

Coach dans «The Voice» saison 12, comme le fut aussi jadis son nouvel acolyte, Vianney a confié tout son bonheur d'avoir pu collaborer avec l’interprète de «Relax», dont il est fan depuis de nombreuses années.

«Ma première rencontre avec Mika eut lieu quand j’avais 17 ans, mais lui ne le sait pas, a-t-il dit. Il était en concert au Parc des Princes et, profitant de l’inattention d’un vigile, j’avais escaladé la barrière avec mon ptit-frère pour aller voir la fin du spectacle ! Je le regardais donc, en tenant la main de mon petit-frère de 10 ans, sans oser imaginer qu’un jour nous écririons ensemble une chanson», a expliqué Vianney.

«Cette chanson donc, 'Keep it Simple', qui est née d’une discussion que nous avions au studio, sur le lâcher-prise qui rend heureux. Mika s’est mis au piano, moi à la guitare électrique, et nous avons joué, simplement, sans trop réfléchir, en s’amusant juste. Quand il s’est mis à chanter, j’avais 17 ans. Sauf que cette fois-ci, cette chanson était la nôtre», a ajouté le chanteur.