Dune 2 : Dave Bautista promet beaucoup plus d'action dans le deuxième volet

Dans une interview avec le site américain Collider, Dave Bautista a évoqué «Dune 2», promettant aux fans que ce deuxième volet réalisé par Denis Villeneuve serait autrement plus intense que le premier.

Il faut se préparer. Acclamé par la critique et le public au moment de sa sortie en salles en octobre 2021, l’adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Frank Herbert «Dune» par le réalisateur Denis Villeneuve avait obtenu presque instantanément le feu vert pour une suite de la part du studio Warner Bros. Et selon les propos recueillis par le site américain Collider auprès de Dave Bautista, qui incarne le redoutable Glossu Rabban, dit la Bête, à l’écran, le deuxième volet sera d’une intensité incomparable.

«C’est tellement plus intense que le premier film. Le premier volet était une introduction à ce qui vous attend dans le second. Il y a énormément de choses qui se passent. C’est beaucoup plus tranchant, plus politique, plus intense. Et il y a ces instants de lévitations avec de l’humour, absurde certes, mais ils sont là», précise le comédien à l’affiche du film «Knock at the cabin».

Un autre film avec Denis Villeneuve ?

Dave Bautista a également évoqué son personnage dans cette suite, et le fait qu’il adorait travailler avec Denis Villeneuve qui, selon lui, n’a pas son pareil pour exiger le meilleur des comédiens. «Par rapport au premier film, je suis beaucoup plus présent, Rabban est plus intense, et son rôle est plus important. J’ai passé plus de temps avec Denis (Villeneuve, ndlr), ce que j’étais impatient de faire car j’adore travailler avec lui. Il arrive à retirer le meilleur de moi-même, et c’est une expérience tellement réjouissante. Avant de partir, nous avons parlé de faire un autre film ensemble, et je ne dirai rien tant que cela n’est pas officiel, mais il sait que mon rêve est de travailler avec lui en tant qu’acteur principal, car je sais qu’il est capable de me montrer à quel point je peux être un bon acteur», ajoute-t-il.

Pour rappel, «Dune 2» est prévue pour sortir dans les salles françaises le 1er novembre 2023. Adapté de la seconde partie du roman de Frank Herbert publié en 1965, ce deuxième volet continuera de suivre les aventures de Paul Atreides (Timothée Chalamet), au moment où il fait le choix de s’unir avec Chani et le peuple Fremen, afin de préparer sa vengeance contre ceux qui se sont attaqués à sa famille.