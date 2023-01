Michael Jackson : son neveu incarnera le Roi de la pop dans le biopic qui lui est consacré

Jaafar Jackson va camper son oncle Michael Jackson, dans le biopic consacré au roi de la pop. Il s'agit de son premier rôle au cinéma.

Une histoire de famille. Le très attendu biopic «Michael», qui retracera la vie personnelle de l'artiste comme ses performances les plus emblématiques, a trouvé son interprète. Le roi de la pop sera campé à l'écran par son propre neveu Jaafar Jackson, ont annoncé la production et le réalisateur Antoine Fuqua.

A 26 ans, le jeune homme - deuxième plus jeune fils de Jermaine Jackson, membre des Jackson 5 et frère de Michael - décroche son premier rôle majeur, selon Variety. Il se glissera ainsi dans la peau du King, d'après le scénario de John Logan, également auteur des scénarios de «Gladiator», «The Aviator» ou encore «Skyfall».

L'équipe ne manque d'ailleurs pas de louer les talents du jeune artiste, à commencer par le réalisateur Antoine Fuqua. «C'est incroyablement excitant de voir Jaafar donner vie à Michael», a déclaré ce dernier à Variety, soulignant à quel point le jeune homme «a une capacité naturelle à imiter Michael et une si grande alchimie avec la caméra».

Pressenti pour le rôle depuis deux ans, le jeune homme a été choisi parmi un casting mondial, note de son côté le producteur Graham King, à qui l'on doit notamment le biopic à succès Bohemian Rhapsody. «J'ai rencontré Jaafar il y a plus de deux ans et j'ai été époustouflé par la façon dont il personnifie de manière organique l'esprit et la personnalité de Michael», a expliqué Graham King. «C'était quelque chose de si puissant que même après avoir mené une recherche mondiale, il était clair qu'il était la seule personne à assumer ce rôle».

Alors que le film est réalisé en collaboration avec les héritiers du Roi de la pop, le choix de Jaafar Jackson a également séduit sa grand-mère Katherine Jackson : «Jaafar incarne mon fils. C'est tellement merveilleux de le voir perpétuer l'héritage Jackson d'artistes et d'interprètes», a souligné la mère de Michael Jackson.

De son côté, le jeune homme aborde cette lourde tâche avec humilité et s'est déclaré «humble et honoré de donner vie à l'histoire de (son) oncle Michael. À tous les fans du monde entier, je vous verrai bientôt», a-t-il noté sur Twitter.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.





