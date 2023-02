Ozzy Osbourne : «Physiquement faible», le chanteur annule sa tournée

Le chanteur de heavy metal Ozzy Osbourne a annoncé ce 1er février l'annulation de sa tournée au Royaume-Uni et en Europe, expliquant qu'il n'en était «pas capable physiquement» en raison, notamment, de sa blessure à la colonne vertébrale il y a plusieurs années.

«J'ai réalisé que je ne suis pas physiquement capable de faire mes prochaines dates de tournée en Europe et au Royaume-Uni, car je sais que je ne pourrai pas faire face aux voyages nécessaires», a écrit Ozzy Osbourne ce mercredi 1er février sur Twitter. Le chanteur britannique âgé de 74 ans avait prévu en mai et juin des dates, notamment à Madrid, Zurich et plusieurs villes en Allemagne. Une tournée qui avait déjà été repoussée à plusieurs reprises à cause de son état de santé et de la pandémie de Covid-19.

Le chanteur explique dans ce message qu'il a eu il y a quatre ans «un accident sérieux», une chute chez lui à Los Angeles lors de laquelle il a «abîmé sa colonne vertébrale». Malgré les opérations et les traitements qu'il a subis, son corps est «toujours physiquement faible».

«C'est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai eues à partager avec mes fidèles fans», écrit Ozzy Osbourne. «Jamais je n'aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi».

Seule note d'espoir dans ce triste message, le chanteur explique que son équipe «est en train de trouver des idées pour savoir» où il pourrait se produire, sans avoir à se «déplacer de ville en ville et de pays en pays».

Affaibli par la maladie de Parkinson

Ce problème à la colonne vertébrale n’est pas le seul qu’il le fasse souffrir. En 2020, il avait révélé publiquement, lors de son passage dans l’émission Good Morning America, qu’il se savait atteint de la maladie de Parkinson depuis 2003.



«Ce n'est pas du tout une condamnation à mort, mais ça affecte certains nerfs, avec des bons jours et des mauvais», avait expliqué Sharon Osbourne, présente au côté de son époux dont elle gère aussi la carrière.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY — Good Morning America (@GMA) January 21, 2020

«Je ne meurs pas de la maladie de Parkinson. J’y ai fait face pendant l’essentiel de ma vie. J’ai trompé la mort de nombreuses fois. Si vous lisez demain ‘Ozzy Osbourne ne s’est pas réveillé ce matin’, vous ne vous diriez pas ‘Oh mon Dieu !’, vous diriez ‘Eh bien, elle l’a finalement rattrapé’», avait-il aussi déclaré en 2020, dans une interview pour le Los Angeles Times. Ancien leader des Black Sabbath, dont il avait été congédié en 1979, Ozzy Osbourne a ensuite connu le succès en solo.

Il a également acquis une certaine notoriété pour ses frasques et a été décrié pour son comportement, par exemple pour avoir mordu la tête d'une chauve-souris vivante lors d'un spectacle en 1982. Au début des années 2000, il s'était fait connaître des plus jeunes générations en apparaissant dans sa propre télé-réalité, «The Osbournes», diffusée sur MTV.