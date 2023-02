«La Reine des neige 3», «Toy Story 5», «Zootopie 2» : Disney confirme plusieurs suites

«La reine des neiges», «Toy Story» et «Zootopie» vont faire leur retour sur grand écran. Le président de Disney, Robert Iger, a confirmé que des suites étaient en préparation.

A l’occasion de la publication de ses résultats du dernier trimestre 2022, Disney a annoncé par la voix de son PDG le retour de franchises emblématiques sur grand écran. «La Reine des neiges 3», «Toys story 5» et «Zootopie 2» ont été confirmés.

«Je suis ravi d'annoncer que nos studios d'animation préparent des suites pour certaines de nos franchises les plus populaires», a déclaré Robert Iger cité par Deadline, sans pour autant préciser leurs dates de sortie. «Nous aurons bientôt plus à partager sur ces productions, mais c'est un excellent exemple de la façon dont nous nous appuyons sur nos marques et franchises», a poursuivi ce dernier.

Des franchises a plus d'un milliard au box-office

Des franchises qui rapportent, puisque pour mémoire, «La reine des neiges», a enregistré 1,3 milliard de recettes au box-office et décroché le prix du meilleur long métrage d'animation aux Oscars en 2014 ainsi qu'un prix pour son tube planétaire «Let It Go». Le second volet sorti en 2019, a fait mieux que le premier enregistrant quant à lui 1,45 milliard de dollars au box-office.

De leur côté, Toy Story 4 et Zootopie ont respectivement remporté l’Oscar du meilleur film d'animation en 2020 et 2017, récoltant chacun plus d’un milliard de dollars de recettes.

Un engouement du public pour ses franchises qui pousse Disney à miser sur ces suites pour renflouer les caisses, alors même que la firme a annoncé vouloir réaliser des économies estimées à 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros). Une réduction des coûts qui passe par le licenciement de 7.000 employés, a par ailleurs fait savoir Robert Iger.