Désordres : la série de Florence Foresti disponible gratuitement du 15 au 19 février

À l'occasion de la Saint-Valentin, Canal+ fête le succès de la série «Désordres», de et avec Florence Foresti, «en l'offrant à toutes et tous» sur myCANAL, du 15 au 19 février.

«Nos abonnés l’ont adorée, maintenant c’est à votre tour !», promet la chaîne dans un message posté en ce 14 février, jour de la fête des amoureux. A l'occasion de la Saint-Valentin, la chaîne a décidé de faire un joli cadeau à tous et toutes en mettant gratuitement la série «Désordres» à disposition sur MyCanal, du 15 février au 19 février.

