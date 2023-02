Joker 2 : la première photo de Lady Gaga dans la peau d’Harley Quinn a été dévoilée

Le réalisateur Todd Phillips a partagé la première photographie de la suite de «Joker», mettant en scène Lady Gaga dans le costume d’Harley Quinn au côté de Joaquin Phoenix.

Du nouveau pour «Joker 2». Alors que Lady Gaga a confirmé en août dernier sa présence au casting de «Joker : Folie à deux», au côté de Joaquin Phoenix, la première photographie du duo a été dévoilée. Le réalisateur Todd Phillips a posté, hier, à l’occasion de la Saint-Valentin, le cliché mettant en scène les deux interprètes face à face, montrant la chanteuse comme hypnotisée par son partenaire.

Une date clin d'oeil. Et pour cause, «Joker : Folie à deux» devrait explorer la rencontre et les relations entre le Joker, à nouveau interprété par Joaquin Phoenix, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur en 2020 pour sa performance dans ce rôle d'antihéros en 2019, et Harley Quinn, incarnée donc par Lady Gaga. La chanteuse succède dans ce rôle à Margot Robbie, qui a campé le personnage d'Harley Quinn à trois reprises.

Le film, qui pourrait par ailleurs être une comédie musicale, est attendu en salles le 2 octobre 2024.