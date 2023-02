«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» : Jonathan Majors avoue être parti de son premier rendez-vous avec Marvel en raison de l'attente

Dans «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», Jonathan Majors incarne Kang le conquérant, le nouveau super-vilain de Marvel. Un rôle qu’il aurait pu ne jamais obtenir, en raison d’une attente trop longue lors de son premier rendez-vous avec le studio.

C’était son destin. Dans un entretien accordé au site américain Vanity Fair, Jonathan Majors, qui crève actuellement l’écran dans le rôle de Kang le conquérant dans «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» - personnage qu’il pourrait incarner au moins jusqu’en 2025, année de sortie du film «Avengers : The Kang Dynasty» - a révélé que sa carrière chez Marvel aurait pu s’arrêter avant même d’avoir commencée. Le jour de son premier rendez-vous avec le studio, le comédien de 33 ans a attendu si longtemps qu’il a décidé de quitter les lieux sans avoir rencontré qui que ce soit.

«C’était il y a longtemps. Je sortais de l’école d’art dramatique, je traverse la ville, je m’assois dans les bureaux. Et j’ai reçu une éducation très particulière (son père était militaire) et je n’aime pas faire perdre leur temps aux gens. Donc je suis là et ils sont très occupés. Et je me dis ‘je suis censé être là, n’est-ce pas ?’. Le temps a continué de filer, et je me suis dit que j’allais y aller, tout simplement», explique-t-il.

Heureusement pour lui, Jonathan Majors n’aura pas le temps de quitter les lieux. «Je suis arrivé à la porte, et là, ils m’ont dit que la directrice du casting allait descendre. Nous sommes allés dans une pièce pour discuter. Nous avons eu cette super conversation. Je crois que c’est trois ans plus tard que nous avons parlé de Kang», poursuit-il. Selon Kevin Feige, c’est le rôle de Jonathan Majors dans le film «The Last Black Man in San Francisco», en 2019, qui a fini de le convaincre de l’intégrer dans le MCU. Une décision qu’il ne regrette pas aujourd’hui.

«Dans les premiers tests de visionnage pour Quantumania, Jonathan s’est clairement distingué. Il est le vilain ayant produit le plus d’effet lors des tests de visionnage avec nos amis et nos familles. Ce qui est vraiment parlant avec un film comme celui-là. Même sans les effets spéciaux, Jonathan provoquait déjà des sensations», a précisé Kevin Feige à propos de la performance de Jonathan Majors dans la peau de Kang, un rôle qu’il a incarné pour la première dans la série «Loki», diffusée sur Disney+.