Couronnement de Charles III : 12 morceaux de musique ont été commandés par le roi à des célébrités

Alors que le couronnement du roi Charles III se tiendra le 6 mai prochain, le monarque a personnellement commandé douze nouveaux morceaux à de grands compositeurs.

Une cérémonie réglée comme du papier à musique. Douze morceaux de musique nouvellement commandés seront interprétés lors du couronnement du roi et de la reine consort à l'Abbaye de Westminster, a annoncé le Palais de Buckingham, dimanche 19 février. Ces morceaux ont été spécialement sélectionnés par le roi lui-même. Ils mettront en avant des talents musicaux de tout le Royaume-Uni, du Commonwealth, et pas des moindres.

Des grands noms sollicités

Le roi Charles III a ainsi confié le programme musical de la cérémonie à des pointures. A commencer par Andrew Lloyd Webber, figure incontournable de la comédie musicale, à qui l'on doit deux monuments du genre, «Cats» et «Le fantôme de l'opéra», et qui signera le nouvel hymne du couronnement.

Autre figure marquante, le compositeur Patrick Doyle, qui a notamment composé la musique du long métrage «Indochine» de Régis Wargnier, avec à la clef une nomination au César de la meilleure musique en 1993, mais aussi la bande-originale de «L'Impasse» de Brian de Palma, de «Raison et sentiments» d'Ang Lee, ou encore celle du quatrième volet d'Harry Potter. Cette fois, il aura la charge de composer la marche du couronnement. Le pianiste et organiste lain Farrington, à la carrière bien remplie, a quant à lui imaginé une partition pour orgue solo embrassant des thèmes musicaux des différents pays à travers le Commonwealth.

Un hommage à son père le roi consort Philip

Le roi Charles III a par ailleurs souhaité rendre hommage à son défunt père le duc d'Edimbourg, précise le Palais. La musique orthodoxe grecque figurera en effet au programme musical du service, qui sera exécuté par l'Ensemble de chants byzantins.

Les fanfares seront enfin jouées par les State Trumpeters de la Household Cavalry et les Trumpeters de la Royal Air Force, conclut le Palais, précisant également que ce programme mêlant tradition, héritage et nouvelles voix d'aujourd'hui, reflète «l'amour et le soutien de toute une vie du roi pour la musique et les arts».