James Cameron aimerait réaliser un autre film avant Avatar 4

Selon le Los Angeles Times, James Cameron souhaiterait toujours adapter à l’écran le livre de Charles R. Pellegrino «Le dernier train d’Hiroshima ». Un projet qu’il a en tête depuis 2010, auquel il aimerait se consacrer avant «Avatar 4».

Avatar 4 pourrait attendre. Bien que l’agenda de sortie du troisième et quatrième volet d’Avatar soit déjà fixé et les films attendus en salles en décembre 2024 et 2026, James Cameron pourrait se concentrer sur un autre long métrage entre les deux. Le réalisateur a expliqué au Los Angeles Times qu’avant de se lancer dans le production d’Avatar 4, il souhaiterait se pencher à nouveau sur l’adaptation du livre de Charles R. Pellegrino «Le dernier train d’Hiroshima : les survivants regardent en arrière». L'ouvrage, qui relate les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en 1945 d'après le récit de survivants, intéresse le réalisateur depuis 2010, mais c'est l'actualité qui le pousse à vouloir se replonger dans cette adaptation.

Un film d'actualité pour James Cameron

«Nous vivons dans un monde plus précaire que nous ne le pensions», a expliqué le réalisateur au journal américain, faisant référence à la guerre en Ukraine et à la résurgence du nationalisme. Et de poursuivre : «Je pense que le film d'Hiroshima serait plus que jamais d'actualité, sinon plus. Cela rappelle aux gens ce que ces armes font vraiment lorsqu'elles sont utilisées contre des cibles humaines».

Une réalité qui le pousserait à vouloir se concentrer sur ce projet sans tarder, et pour lequel le réalisateur avait d'ailleurs déjà effectué des travaux de recherches. Parmi eux, James Cameron avait notamment interviewé avant son décès, en janvier 2010, Tsutomu Yamaguchi. Il était le seul à avoir survécu aux deux bombardements.