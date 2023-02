David Bowie : une exposition permanente dédiée aux archives de l'artiste ouvrira ses portes en 2025 à Londres

Le Victoria and Albert Museum, à Londres, a annoncé ce jeudi la création d’un espace d’exposition dédié à David Bowie, dont l’ouverture est prévue en 2025.

Costumes, photos, instruments, vidéos, ou encore carnets de notes… Plus de 80.000 pièces issues des archives du chanteur et musicien britannique David Bowie ont été transmises par ses légataires au Victoria and Albert Museum, qui ouvrira en 2025 un lieu dédié permanent, a annoncé ce jeudi 23 février le V&A East Storehouse, établissemnt dépendant du musée national d'art, de design et de performance du Royaume-Uni, dont le bâtiment est en cours de construction dans le parc olympique de l'est de Londres.

La création de ce David Bowie Centre for the Study of Performing Art, va offrir un accès inédit à un fonds qui retrace «le processus créatif d'un innovateur de la musique, une icône de la culture» pour le grand public comme les chercheurs, a souligné l’institution dans un communiqué.

Il regroupera des pièces comprenant paroles manuscrites, lettres, partitions, instruments et récompenses, mais également des costumes comme ceux de Ziggy Stardust de 1972, les créations de Kansai Yamamoto pour la tournée Aladdin Sane en 1973, ou encore le manteau Union Jack conçu par Bowie et Alexander McQueen pour la couverture de l'album Earthling de 1997.

We are thrilled to announce that the exceptional archive of legend @DavidBowieReal is coming to the V&A! Spanning 80,000 items across his 60 year career, you can explore Bowie’s life’s work in ways never possible before at @vam_east Storehouse from 2025 #DavidBowieArchive pic.twitter.com/sTGtJnydKB — V&A (@V_and_A) February 23, 2023

Ces archives de l'artiste mort en 2016 comprennent 70.000 photos, impressions, négatifs et planches contact des plus grands photographes du XXe siècle, de Terry O'Neill à Brian Duffy en passant par Helmut Newton.

«Le V&A est ravi de devenir le gardien de ces archives incroyables et de pouvoir les ouvrir au public», a déclaré le directeur du musée, Tristram Hunt. «Les innovations radicales de Bowie à travers la musique, le théâtre, le cinéma, la mode et le style (...) continuent d'avoir une influence sur le design et la culture visuelle et inspirent des créateurs» comme Janelle Monáe, Lady Gaga, Tilda Swinton ou Raf Simons, a-t-il ajouté.

Créateur en 360

Kate Bailey, conservatrice, a déclaré à Billboard que ces archives étaient un enregistrement «extraordinaire» d'un créateur dont «la vie était l'art». «Bowie s'est inspiré de tous les genres et de toutes les disciplines. C'est un artiste qui travaillait vraiment en 360 - en s'inspirant de la littérature, mais aussi en s'inspirant de l'histoire de l'art (et) des endroits où il était allé», a-t-elle ajouté.

Cette opération a été rendue possible grâce aux héritiers de David Bowie et un don de 10 millions de livres sterling (environ 11,4 millions d'euros) de la part de la Blavatnik Family Foundation and Warner Music Group.

Né dans la banlieue de Londres en 1947, David Bowie n'a eu de cesse de se réinventer tout au long de sa carrière, créant de nouveaux personnages à mesure qu’il changeait de styles musicaux, allant du folk-rock au glam en passant par la soul et l'electro.

Il s'est éteint le 10 janvier 2016 des suites d'un cancer, maladie dont il était atteint depuis 18 mois et dont il n'avait pas fait état publiquement. Se sachant condamné, David Bowie avait confié au metteur en scène belge Ivo van Hove, qui montait «Lazarus», qu'il était malade et souhaitait terminer la musique de la pièce avant sa mort. La star avait aussi fait en sorte d'achever son nouvel album, «Blackstar», sorti deux jours avant son décès.