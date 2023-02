Le concert du rappeur Lomepal à Genève annulé pour «menaces terroristes»

Samedi soir, le rappeur français Lomepal a été contraint d’annuler son concert, qui devait se dérouler à l’Arena de Genève en Suisse, en raison de «menaces terroristes». Un suspect a été arrêté.

Grosse frayeur pour les fans. Alors que le concert du rappeur français Lomepal devait se dérouler ce samedi à Genève, il a été annulé en raison de «menaces terroristes», ont indiqué nos confrères du média suisse Le Temps. L’Arena de 8.500 places a été évacuée avant même que l’artiste ne puisse débuter sa performance.

Un homme a été interpellé par les forces de l’ordre peu de temps après ce signalement. Ce dernier, né en 1983, avait publié sur les réseaux sociaux un message pouvant être interprété comme «la menace d'un passage à l'acte terroriste», a indiqué le porte-parole du ministère public de Genève Olivier Françey dans un communiqué.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place autour et dans la salle de concert, qui a d’ailleurs été fouillée. En effet, des membres de la police judiciaire, de la brigade des chiens, du détachement NEDEX, spécialisé dans la détection, la neutralisation et l’enlèvement d’engins explosifs, et des services de pompiers ont ainsi été déployés.

Lomepal promet de revenir

Sur son compte Instagram, le rappeur a réagi à l’annulation de son concert, assurant qu’il reviendrait en Suisse. «Heureusement tout le monde va bien et notre équipe est en train de mettre en place un report de la date, en avril a priori», a-t-il indiqué.

Concernant les fouilles de l’Arena, elles se sont achevées aux alentours de 00h45, sans que rien d’anormal ne soit trouvé.