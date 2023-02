Emily in Paris : la comédienne Ashley Park rejoint la saison 3 de «Only murders in the building»

Le casting de la saison 3 de «Only murders in the building» continue de s’étoffer, avec l’annonce du recrutement d’Ashley Park, actrice bien connue des fans de la série «Emily in Paris», dans laquelle elle incarne le personnage de Mindy Chen.

La liste est incroyable. Le succès de la série «Only murders in the building» ne cesse de grandir depuis son lancement en août 2021. Et si l'on en croit le casting de la saison 3 à venir, cette tendance est partie pour durer. Après la confirmation de la présence de Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Paul Rudd (Ant-Man), et Meryl Streep, comédienne auréolée de trois statuettes aux Oscars, c’est au tour d’Ashley Park, connue pour incarner le personnage de Mindy Chen dans «Emily in Paris», d’ajouter son nom au générique de ce troisième chapitre.

C’est la comédienne elle-même qui annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, avec une courte vidéo en compagnie de Selena Gomez et Martin Short, dans laquelle ils recréent une scène du film «Ma sœur est du tonnerre».

La saison 3 de «Only Murders in the building» est attendue dans le courant de l’année 2023 sur Disney+. La série suit les aventures de Charles, Oliver et Mabel, trois locataires d’un immeuble new yorkais qui se découvrent la même passion pour les affaires criminelles. Et qui vont unir leur force lorsqu’un décès mystérieux survient dans leur habitation.