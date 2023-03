Cinéma : que vaut Crazy Bear, cette histoire d'ours accro à la cocaïne ?

C’est le 15 mars que «Crazy Bear» sortira dans les salles françaises. Une comédie horrifique réalisée par Elizabeth Banks, inspirée (vite fait) d’une histoire vraie sur un ours devenu fou après avoir consommé de la cocaïne. Voici ce qu’on en a pensé.

Un bon délire. La curiosité qui entoure le film «Crazy Bear» («Cocaïne Bear» en version originale) depuis la mise en ligne de sa première bande-annonce le 30 novembre dernier est réelle. Le scénario du film s’inspire d’un faits divers survenu en 1985, lorsqu’une cargaison de cocaïne disparaît après le crash de l’avion qui la transportait. Une partie de celle-ci sera consommée par un ours brun qui mourra d’une overdose peu de temps après.

«J’ai trouvé cela complètement injuste que cet ours ait perdu la vie à cause de cette histoire de drogue. J’ai voulu que ce film soit en quelque sorte l’histoire de sa vengeance», a récemment expliqué la réalisatrice Elizabeth Banks. Et on peut dire que la mission est réussie. «Crazy Bear» est une comédie horrifique dont la seule ambition est de faire passer un bon moment aux spectateurs qui vont suivre cet ours accro à la cocaïne - qui, comme Popeye avec les épinards, affiche des capacités surdéveloppées grâce à cette drogue - semer la terreur dans un parc naturel de l’État de Georgie, où tous ceux qui croiseront sa route se trouveront en danger de mort immédiate.

Les scènes avec l’ours sont réjouissantes, l’humour contenu dans les dialogues est plutôt bien senti, et le gore est au rendez-vous. Nul doute que certains râleront que le film ne soit pas plus drôle, plus sanglant, plus déjanté, etc. Et ils n’auront pas tout à fait tort sur certains points. Mais «Crazy Bear» n’en reste pas moins un solide divertissement qui offre exactement ce qu’on vient chercher quand on achète son billet d’entrée : du rire, du gore, et un large sourire accroché aux lèvres au moment de quitter de la salle. Une petite dose de bonheur qui ne fait pas de mal en ce moment.

Au casting, on retrouve le regretté Ray Liotta, Keri Russell, Margo Martindale, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince, ou encore Scott Seiss.