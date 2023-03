Yellowjackets : les créateurs annoncent déjà la fin de la série

La saison 2 de «Yellowjackets» sera lancée le 24 mars prochain sur la chaîne américaine Showtime, et à une date ultérieure en France sur Canal+. Et les fans sont d’ors et déjà prévenus, la série devrait ne durer que 5 saisons, selon les créateurs.

Une conclusion satisfaisante. C’est ce que souhaite offrir Ashley Lyle et Bart Nickerson, les créateurs de «Yellowjackets», aux fans de la série. Dans une interview accordée au site américain Entertainment Weekly, ils ont confirmé que leur objectif initial était de conclure leur récit au terme de la cinquième saison. «Et il semble que nous sommes parfaitement dans les clous», a assuré Ashley Lyle.

«Je pense qu’il y a des séries qui peuvent continuer à l’infini, mais quand vous racontez une histoire aussi profondément sérialisée, centrée autour de la vie de ses personnages, vous voulez atteindre une conclusion satisfaisante, plutôt que de faire traîner la chose sans fin. Ce n’est pas vraiment une série où il est possible de partir dans toutes les directions», poursuit-elle.

Librement inspirée du roman «Sa Majesté des Mouches» de William Golding, la série «Yellowjackets» suit les joueuses d'une équipe de football féminine du New Jersey qui, dans les années 1990, se retrouvent dans une situation cauchemardesque après le crash de leur avion dans une région sauvage d'Amérique du Nord.

En lutte pour leur survie, les lycéennes sombrent peu à peu dans la sauvagerie. On découvre également le destin que l’avenir a réservé à certaines d’entre elles des années plus tard.