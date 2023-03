Air cocaïne : la série documentaire se pose le 22 mars sur CANAL+

La série documentaire «Air Cocaïne» retrace cette incroyable affaire où se mêlent arrestations musclées, évasion rocambolesque, trahisons en tout genre, et un procès aux multiples rebondissements. Un récit en quatre épisodes à découvrir le 22 mars sur CANAL+.

Mieux qu’au cinéma. Déclinée en quatre épisodes, la série documentaire «Air Cocaïne» s’ouvre sur le visage de Frank Colin. «Je m'appelle Frank Colin, je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne et je vais vous raconter comment ça s'est passé», clame dès l’introduction celui qui a été le «cerveau» de cette affaire retentissante.

C’est la première fois qu’il parle face caméra pour raconter sa version de l’histoire. Et il n’est pas le seul à le faire. Les principaux protagonistes de l’histoire, et/ou leurs avocats, sont présents pour donner leur version des faits. Et raconter la manière dont ce récit à couper le souffle a mené à l’arrestation spectaculaire de quatre Français dans leur jet privé à Punta Cana, avec à son bord près de 700 kilos de drogue cachés dans 26 valises.

« Notre série retrace la face visible de cette affaire : une arrestation médiatique, des procès retentissants, une évasion rocambolesque, des trahisons en cascade, des hommes d'affaires en toc et des enquêteurs obstinés qui nous plongent dans les méandres étourdissants d'une entreprise intrigante», explique le co-producteur Aurélien Combelles.

«Mais aussi la face cachée qui est d'autant plus passionnante que l'affaire ‘Air Cocaïne’ débute réellement quelques mois plus tôt dans les boites de nuit branchées de Saint-Tropez avec un personnage qui est au centre de cette affaire, Frank Colin, l'organisateur des vols, car oui, le vol qui a défrayé́ la chronique judiciaire n'était pas le premier», poursuit-il.

Du premier au dernier épisode, les téléspectateurs vont découvrir l’affaire dans ses moindres détails, et suivre ses multiples rebondissements – dont l’expédition menée par une équipe de «barbouzes» pour faire évader les deux pilotes, anciens de l’armée de l’air – entre la France et la République Dominicaine, et au cœur du volet judiciaire. Tout simplement incroyable.