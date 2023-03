Oscars 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la 95e cérémonie ?

La 95e cérémonie des Oscars se tiendra dans la nuit du 12 au 13 mars, au Theatre d'Hollywood, à Los Angeles. Cette grand-messe du cinéma américain est à suivre en direct sur Canal+.

La cérémonie des Oscars 2023 sera diffusée en direct et en exclusivité sur Canal+ et myCANAL, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars. Décalage horaire oblige, la retransmission de la cérémonie aura lieu à partir de 2h du matin.

L'une des plus prestigieuses cérémonies du 7e art se déroulera au Theatre d'Hollywood, à Los Angeles, et pour la troisième fois, c’est l'humoriste Jimmy Kimmel, qui officie sur la chaîne ABC, qui animera cette soirée.

Côté nominations, le film «Everything Everywhere All at Once» mène la course aux statuettes avec 11 nominations, devant «Les Banshees d'Inisherin» et «All Quiet on the Western Front», avec 9 nominations.

Réalisé par Baz Luhrmann, le film «Elvis» compte 8 nominations, «The Fabelmans», de Steven Spielberg, en totalise 7, «Tár» et «Top Gun : Maverick» sont nommés à 6 reprises chacun.

Quant à «Black Panther : Wakanda Forever», il cumule 5 nominations. D’ailleurs, lors de la cérémonie, la chanteuse Rihanna interprétera son titre «Lift Me Up», tiré du film de super-héros, et nommé dans la catégorie Meilleure chanson originale.