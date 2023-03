Oscars 2023 : en larmes, John Travolta rend hommage à Olivia Newton-John

Venu présenter l’hommage aux personnalités disparues lors de la 95e cérémonie des Oscars, John Travolta n’a pu retenir ses larmes en évoquant le souvenir de l’actrice Olivia Newton-John, décédée en août dernier.

Chaque année, l’Académie des Oscars rend hommage aux réalisateurs et aux personnalités du monde du 7e art disparus.

Our hearts our hopelessly devoted to this moment. John Travolta gives an emotional nod to Olivia Newton-John while introducing the 2023 #Oscars In Memorium. pic.twitter.com/tnLIgfAsW9

— E! News (@enews) March 13, 2023