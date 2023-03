Star Wars : Damon Lindelof a quitté le projet du film actuellement en développement

Selon le site américain Above the Line, Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson ont décidé de quitter leur poste de scénaristes du projet de film «Star Wars». La réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy reste en charge de la mise en scène.

Un départ regrettable. Acclamé par la critique pour son travail sur les séries «The Leftovers» et «The Watchmen», Damon Lindelof était en charge de rédiger, avec Justin Britt-Gibson, le scénario d’un futur film «Star Wars» dans le plus grand secret. Selon le site américain Above the Line, les deux scénaristes auraient récemment pris la décision de quitter le projet quelques jours seulement après avoir rendu leur script à la mi-février.

Un nouveau scénariste, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait déjà été recruté par le studio Lucasfilm. La réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy a été maintenue à son poste pour le moment. La production de ce nouveau film est prévue pour être lancée en février 2024, avec une sortie prévue pour décembre 2025.

Aucun détail à propos de ce film mystère n’a filtré pour le moment, mais la presse américaine précise que des annonces officielles sont attendues lors de la célébration annuelle Star Wars le mois prochain. Dans un entretien récent accordé au site SlashFilm, Damon Lindelof s’était confié sur ses difficultés rencontrées sur le projet. Et les doutes qui le tiraillaient.

«Je me contenterais de dire que, pour des raisons que je ne peux exposer en ce jour, le degré de difficulté est très, très, très relevé. Si ça ne peut pas être génial, alors ça ne devrait pas se faire. C’est tout ce que je peux dire, parce que je partage le même lien avec cette histoire que vous, à savoir que j’ai découvert le premier film sur les genoux de mon père, à 4 ans, en mai 1977. Je pense qu’il est possible qu’on ait tellement de passion et d’estime pour quelque chose, que quand on se retrouve en cuisine, on commence à se dire ‘Peut-être ne devrais-je pas cuisiner. Peut-être devrais-je me contenter de manger’. Je m’arrêterais là», avait-il confié.