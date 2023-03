«John Wick Chapitre 4» : le film a failli durer 3h45

En salles depuis hier en France, «John Wick : Chapitre 4» affiche avec ses 2H45, une durée record pour un film de la franchise. Mais il aurait pu être encore plus long, selon le réalisateur Chad Stahelski.

A l’occasion d’un entretien donné au site américain IndieWire, le réalisateur Chad Stahelski est revenu sur la durée et le montage du quatrième volet de la saga «John Wick», toujours campé par Keanu Reeves. Il a ainsi confié que la première mouture du film frôlait les 4 heures. «Pour être vraiment honnête avec vous, rien n'était prévu», a expliqué le réalisateur évoquant la durée du film, due notamment à l’arrivée de nouveaux personnages secondaires. «Notre première coupe a duré trois heures et 45 minutes, et cela a duré trois heures et 45 minutes. On s’est alors dit "nous sommes foutus"», ajoute-t-il avant de détailler le processus de coupe qu’il a ensuite mis en place avec le chef monteur Nathan Orloff.

L’obsession du bon rythme

Afin de passer de 3h45 de film à 2h45, Nathan Orloff s’est alors mis à couper tout ce qui ne lui semblait pas essentiel. «Je suis passé par un passage où chaque fois que quelqu'un répétait une idée qu'il avait déjà exprimée, je l'ai coupée. Pas d'idées répétées. C'est une histoire très linéaire, donc il n'y avait pas une tonne de reconstruction ou de réarrangement possible. C'était juste une question de passer au crible ce dont nous n'avions pas besoin», a-t-il déclaré.

De son côté, le réalisateur a alors confié avoir été obsédé par le rythme au point de demander à son équipe de revisionner le film dans son ensemble pour chaque coupe même les plus minimes. «Mon équipe de monteurs me déteste probablement parce que même si nous ne retirions que 30 secondes de quelque chose, je faisais en sorte que tout le monde regarde à nouveau le film. C'est la seule façon de savoir que vous avez le bon rythme», explique Chad Stahelski. «En général, vous sentez souvent ces ruptures de rythme dans les films parce qu’ils sont regardés séquence par séquence et non dans leur ensemble», poursuit-il.

Et de préciser : «Vous ne saurez jamais si une scène de voiture de cinq minutes ou une scène de voiture de 10 minutes est bonne tant que vous n'aurez pas regardé tout le film», insiste le réalisateur qui a donc imposé de multiples projections intégrales du film à son équipe. Pour la bonne cause.