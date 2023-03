Titanic : pour les 25 ans du film, Céline Dion publie un nouveau clip sur les réseaux sociaux

En 1998, Céline Dion remportait l’Oscar de la meilleure chanson originale pour «My heart will go on», thème de la bande-originale de «Titanic». Pour les 25 ans du film, la star a dévoilé un clip inédit sur les réseaux sociaux.

«Titanic» de James Cameron reste indissociable du tube «My heart will go on» interprété par Céline Dion. Un morceau devenu iconique, composé et écrit par James Horner et Will Jennings, qui a permis à la star québécoise de remporter en 1998 l’Oscar de la meilleure chanson originale. L’artiste a également reçu un Golden Globe et quatre Grammy Awards.

Pour fêter les 25 ans du film qui est ressorti en salles en France en février dernier, et sa prestation magistrale à la 70e cérémonie des Oscars, Céline Dion, malade depuis plusieurs mois, a dévoilé jeudi sur les réseaux sociaux, un clip inédit avec des séquences remasterisées.

«Nouvellement transférée à partir des bobines de film 35 mm originales et assemblée dans un tout nouveau montage 4K, la vidéo comprend des séquences exclusives et inédites du tournage du clip original de 'My Heart Will Go On'», précise son équipe qui insiste sur «la clarté stupéfiante» des images.

Nul doute que ce clip qui met en scène la chanteuse en robe blanche sur le ponton du paquebot légendaire, devrait séduire les fans les plus nostalgiques.