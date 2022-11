Titanic : James Cameron révèle pourquoi Leonardo DiCaprio a failli ne jamais avoir le rôle

Dans une interview avec la chaîne YouTube de GQ, James Cameron a révélé que Leonardo DiCaprio a failli ne pas avoir le rôle de Jack dans «Titanic», en raison du refus de l’acteur de passer l’audition. Avant d’accepter face aux menaces du réalisateur.

Le rôle d’une vie. Dans une interview avec la chaîne YouTube de GQ, James Cameron a dévoilé une anecdote étonnante concernant le choix de confier le rôle de Jack, le personnage principal, à Leonardo DiCaprio. Le réalisateur commence par expliquer avoir été charmé – comme toutes les personnes présentes ce jour-là – par la personnalité du comédien, lors de leur première entrevue à propos de «Titanic» dans une salle de conférence.

Si la première impression a été tout à fait agréable, James Cameron a toutefois insisté sur le fait de voir l’acteur échanger quelques répliques avec Kate Winslet, afin de s’assurer de leur complémentarité à l’écran. C’est alors que Leonardo DiCaprio a catégoriquement refusé de se plier à cet exercice : «Oh, je ne lirai pas le texte». Le réalisateur explique lui avoir dès lors serré la main, avant de le remercier d’être venu. À la grande surprise de l’acteur. «Attendez, attendez. Vous voulez dire que, si je ne lis pas le texte, je n’aurais pas le rôle ?», aurait-il demandé.

James Cameron lui aurait précisé l’étendue de son ambition pour «Titanic», «un film gigantesque qui va prendre deux ans de ma vie alors que toi, tu pourras enchaîner cinq films dans le même temps», lui aurait-il dit. «Donc je ne vais pas me foirer. Je ne vais pas faire le mauvais choix lors du casting, donc soit tu lis, soit tu n’obtiens pas le rôle», poursuit-il.

Leonardo DiCaprio se serait plié à l’exercice à contre-cœur, le réalisateur pouvant sentir «que tout son être était négatif». Et pourtant. Une fois qu’il dira le mot «Action !» pour la scène avec Kate Winslet, James Cameron affirme que le comédien «s’est transformé en Jack, et Kate s’est illuminée, et ils ont fait l’intégralité de la scène. Les nuages noirs se sont ouverts, un rayon de soleil est descendu sur Jack. Et je me suis dit : ‘Très bien, c’est lui qu’il nous faut’», se souvient-il.