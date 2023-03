«Joker 2» : une vidéo du tournage dévoile Lady Gaga dans le costume d'Harley Quinn

Une vidéo du tournage du film «Joker : Folie à deux» a été dévoilée sur les réseaux. Lady Gaga y apparaît dans le costume d'Harley Quinn.

Un nouvel aperçu de «Joker 2». Alors que le tournage de la suite de «Joker» se tient actuellement à New York, une vidéo dévoilant Lady Gaga dans la peau de Harley Quinn a été partagée sur les réseaux. On y voit la star en veste rouge et jupe noire, cheveux blonds plaqués en arrière, montant des marches escortée par une armada de policiers, se retournant pour lever un bras victorieux. Une séquence qui fait son effet.

Cette vidéo partagée par le compte DC Legends sur Twitter, dévoile un peu plus l'actrice dans son rôle, alors que ce nouvel opus devrait explorer la rencontre et les relations entre Harley Quinn, psychiatre de l'asile d'Arkham, et du Joker, toujours campé par Joaquin Phoenix, lauréat d'un Oscar pour sa performance dans le premier volet.

Nouvelle vidéo du tournage de 'Joker: Folie A Deux' pic.twitter.com/HugXSty6eS — DC Legends (@DCLegends__) March 25, 2023

Plusieurs photographies du tournage ont également été postées ce week-end, montrant l'actrice entourée d'une foule à laquelle elle adresse un doigt d'honneur, mais aussi de Joaquin Phoenix en costume de ville, ou encore un cliché dévoilant une fausse «Une» du Gotham Examiner. En titre, on peut lire «Fou amoureux», «Joker à un nouvel amour».

Premier aperçu de Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn dans '#Joker: Folie A Deux' pic.twitter.com/W3pHgQARG6 — DC Legends (@DCLegends__) March 25, 2023

« Crazy In Love »





Harleen Frances Quinzel fait la une de Gotham dans ‘Joker: Folie À Deux’ pic.twitter.com/TpUBi5ay84 — DC Legends (@DCLegends__) March 26, 2023

Joaquin Phoenix sur le tournage de ‘Joker: Folie À Deux’ pic.twitter.com/Lbc77tk2Zt — DC Legends (@DCLegends__) March 26, 2023

Une première photo du duo avait déjà été postée en février dernier, cette fois par le réalisateur Todd Phillips. «Joker 2» est attendu en salles le 2 octobre 2024.