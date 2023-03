«Killers of the flower moon» : on connaît la date de sortie du nouveau film de Martin Scorsese

Le long-métrage «Killers of the flower moon» de Martin Scorsese sortira le 18 octobre prochain au cinéma. Il réunira Leonardo DiCaprio, Robert de Niro et Brendan Fraser.

C’est l’un des films les plus attendus de l’automne. Réalisé par l’iconique Martin Scorsese, «Killers of the flower moon», qui sera égalemenent disponible sur la plate-forme Apple TV+, bénéficiera d'une sortie au cinéma le 18 octobre prochain en France. Au casting, on retrouvera Leonardo DiCaprio, Robert de Niro - deux fidèles du cinéaste - ainsi que Brendan Fraser (Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans «The Whale»), Jesse Plemons et Lily Gladstone.

Adapté du livre éponyme de l’Américain David Grann, ce drame historique aux allures de western, reviendra sur un épisode tragique appelé le «Règne de Terreur». Dans les années 1920, en Oklahoma, plusieurs membres de la communauté amérindienne Osage ont en effet été assassinés. Une série de meurtres survenue après la découverte de pétrole sur leurs terres. Les agents du FBI avaient, à l’époque, décidé de mener l’enquête. Une sordide affaire qui a bouleversé l’Amérique.