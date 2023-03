Cinéma : Scream 6 dépasse le million d'entrées en France

Un peu plus de trois semaines après sa sortie, Scream 6 a attiré plus d’un million de spectateurs dans les salles françaises.

Après s’être offert un excellent démarrage lors de sa sortie le 8 mars dernier, le sixième volet de la franchise Scream a désormais dépassé le million d’entrées en France, a annoncé Paramount ce vendredi 31 mars.

1 million de cris dans les cinémas pour #ScreamVI ! Merci à tous les spectateurs pic.twitter.com/iPEgP1WWto — Paramount Pictures France (@paramountfr) March 31, 2023

Une belle performance qui permet au long métrage porté notamment par Jenna Ortega, Hayden Panettière et Courteney Cox de devenir le premier film d'horreur de 2023 et le 3ème plus gros succès pour un film d'horreur depuis la fin de la pandémie, précise le studio dans un communiqué.

Un succès en France mais aussi aux Etats-Unis. Avec 92 millions de dollars (86 millions d'euros) de recettes aux Etats-Unis, Scream VI dépasse même les scores au box office du quatrième et du cinquième opus. A l'international, ce nouvel opus a enregistré plus de 141 millions de dollars de recettes. Un engouement qui confirme la place centrale que la franchise horrifique entretient avec le public.