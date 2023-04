Les trois mousquetaires : 3 anecdotes sur le vrai D'Artagnan

Alors qu’une nouvelle adaptation des «Trois mousquetaires» d'Alexandre Dumas est dévoilée au cinéma ce mercredi, voici trois anecdotes concernant D’Artagnan, un personnage historique ayant réellement existé.

Après Jean-Paul Belmondo, Gene Kelly, Jean Marais, Serge Reggiani ou encore Douglas Fairbanks, c’est au tour de l’acteur François Civil d’incarner D’Artagnan dans la production française «Les trois mousquetaires : D’Artagnan», en salles ce mercredi 5 avril. Mais qui était vraiment le compagnon d’armes d’Athos, Porthos et Aramis, rendu célèbre par Alexandre Dumas ?

Il a choisi le nom de sa mère

Né, selon les historiens, entre 1611 et 1615 en Gascogne, Charles de Batz de Castelmore, qui aurait pu garder le nom de son père, a choisi d’ajouter à son patronyme celui de sa mère, Françoise de Montesquiou d'Artagnan, laquelle possédait les terres d’Artaignan, une commune des Hautes-Pyrénées appelée désormais d’Artagnan. En 1630, ce jeune homme au fort caractère, est parti rejoindre son frère aîné Paul, déjà engagé auprès de Louis XIII, et intègre la compagnie des mousquetaires trois ans plus tard.

Il a servi le cardinal Mazarin

Après la dissolution des mousquetaires sur ordre de Mazarin en 1946, D’Artagnan a continué à servir le cardinal pendant la Fronde. Il est devenu celui par qui les messages, même les plus secrets, passaient à travers le royaume. Il est également chargé de missions périlleuses. Alors que la garde rapprochée du roi est rétablie, le Gascon est nommé sous-lieutenant des mousquetaires et deviendra l’homme de confiance de Louis XIV. On lui doit notamment l’arrestation du surintendant des Finances, Nicolas Fouquet, en 1661.

Il avait un logement sur les bords de Seine

D’Artagnan résidait dans un hôtel particulier situé au 1, rue du Bac, à Paris, non loin du Louvre. Une adresse qui a depuis disparue, mais immortalisée par une plaque. Celui qui avait été fait gouverneur de Lille et qui est mort d’une balle dans la gorge pendant le siège de Maastricht en 1673, y a vécu avec son épouse, la baronne Anne-Charlotte de Champlecy, avec laquelle il s’était uni en 1659 en l’église Saint-André des Arts, et a eu deux garçons. Le couple s’est rapidement séparé en raison des infidélités de D’Artagnan.