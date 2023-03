«Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan» : les acteurs arrivent à l'avant-première parisienne à cheval (Vidéo)

Alors que le film sort au cinéma ce mercredi, les acteurs des «Trois Mousquetaires : D’Artagnan» ont fait une entrée remarquée à l’avant-première, à Paris. François Civil et ses acolytes sont en effet arrivés à cheval à l’hôtel des Invalides.

Un pour tous et tous pour un. Pour la promotion du film «Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan» qui sera dévoilé en salles ce mercredi 5 avril, la production a vu les choses en grand. Lors de l’avant-première parisienne qui s’est déroulée le 21 mars dernier à l’hôtel des Invalides - lieu où a été tourné en partie le long-métrage -, François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris, qui jouent respectivement le jeune D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, sont arrivés à cheval.

Tous les invités, dont des certains grands noms du cinéma français, ont pu au préalable découvrir les coulisses de cette soirée avec une courte vidéo mettant en scène les quatre comédiens, ainsi qu’Eva Green, Lyna Khoudri et Vicky Krieps.

La production a également annoncé lors de cet événement que «pour chaque entrée du film le 3 mai prochain, un euro sera reversé au profit de l’institution nationale des Invalides qui prend en charge les combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie».